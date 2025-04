Albenga protagonista a Euroflora, assessore Vio: “Opportunità straordinaria per il territorio”

Albenga. Albenga si prepara a lasciare il segno a Euroflora, la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al mondo florovivaistico.

Con l’allestimento della sua aiuola, la città porta in scena la propria eccellenza agricola e la straordinaria varietà di produzioni che la caratterizzano.

Partecipare a Euroflora significa promuovere Albenga su un palcoscenico internazionale, valorizzando il lavoro di imprenditori e agricoltori locali. L’evento non solo accende i riflettori sulla bellezza del nostro paesaggio, ma rappresenta anche un’importante leva per il turismo e l’economia, attirando visitatori e nuovi investimenti.

L’aiuola di Albenga sarà una vetrina d’eccezione. L’allestimento includerà pannelli esplicativi sulla realtà ingauna e la produzione florovivaistica locale, insieme a una suggestiva rappresentazione del Ponte Rosso E. Viveri e dei dinosauri.

Afferma l’assessore al Turismo e Commercio Camilla Vio: “Partecipare a Euroflora rappresenta un’occasione preziosa per Albenga, sia in termini di promozione turistica che di valorizzazione del nostro settore florovivaistico, fiore all’occhiello dell’economia locale. La nostra città, con la sua tradizione agricola e la qualità delle produzioni, merita di essere riconosciuta su scenari di prestigio. Questo evento non è solo una vetrina, ma un’opportunità concreta per creare nuove connessioni, attrarre visitatori e rafforzare la nostra identità territoriale. Siamo orgogliosi di portare Albenga a Euroflora e di mostrare, ancora una volta, quanto il nostro territorio sia ricco di bellezza e potenzialità”.

“Abbiamo inoltre scelto di portare i dinosauri per lanciare un forte messaggio ambientalista: mentre i dinosauri si sono estinti per cause naturali, il genere umano cosa sta facendo per l’ambiente? È una domanda che dobbiamo porci e su cui riflettere. Albenga ha iniziato un percorso importante nella direzione della tutela ambientale ma è necessario il massimo impegno per salvaguardare il nostro pianeta.”

Afferma Giorgio Cangiano, consigliere delegato all’agricoltura: “La collaborazione con Euroflora attesta l’importanza di Fior d’Albenga e ci offre una straordinaria visibilità. I visitatori di Euroflora potranno conoscere Albenga, scoprirne le bellezze e apprezzare la nostra produzione di aromatiche, che da sola rappresenta il 25% di quella italiana”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La presenza di Albenga a Euroflora è un’opportunità straordinaria per far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Il settore florovivaistico è una delle eccellenze della nostra città e merita di essere celebrato su un palcoscenico di prestigio. Questo evento è una grande occasione di visibilità, non solo per il comparto agricolo, ma per tutto il tessuto economico e turistico albenganese. Vogliamo continuare a far crescere Albenga, e partecipare a Euroflora è un passo importante in questa direzione”.