Albenga: installate telecamere di videosorveglianza di ultima generazione

Albenga. Sono state installate in questi giorni nuovissime apparecchiature per la videosorveglianza in piazza Petrarca (piazza della Croce Bianca) ad Albenga. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, sarà possibile ottenere immagini ad altissima definizione, garantendo un controllo più efficace e capillare della zona.

Questi dispositivi permetteranno di monitorare costantemente l’area, prevenendo situazioni di rischio e fornendo un valido supporto alle forze dell’ordine per mantenere la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. L’installazione di apparecchiature simili in altre zone della città è già in valutazione, con l’obiettivo di rendere Albenga sempre più protetta e sorvegliata.

Dichiara il sindaco Riccardo Tomatis: “L’installazione di queste nuove apparecchiature rappresenta un passo concreto nel nostro impegno per garantire la sicurezza ad Albenga. Queste tecnologie di ultima generazione ci permettono di monitorare in modo efficace il territorio. Stiamo lavorando per estendere questo sistema anche ad altre aree, contribuendo a migliorare la sicurezza della nostra città.”

Aggiunge l’assessore Mauro Vannucci: “Le nuove telecamere ad alta definizione rappresentano un’eccellenza tecnologica che innalza il livello di controllo e protezione del nostro territorio. Albenga si dimostra ancora una volta all’avanguardia nel garantire sicurezza ai cittadini e supporto alle attività locali. Questi interventi sono parte di una visione a lungo termine per rendere la città sempre più moderna e tutelata.”