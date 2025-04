Albenga, il 24 aprile la fiaccolata lungo il “Cammino della Memoria”

Albenga. Domani sera, giovedì 24 aprile, alle ore 20.45 si terrà la Fiaccolata lungo il “Cammino della Memoria”.

Un’importante occasione per commemorare il cammino che i 59 Martiri furono costretti a percorrere dalle case ‘Incis’, luogo della detenzione e degli interrogatori, verso il bunker dell’esecuzione alla Foce del Centa.

“Tutta la città è invitata a partecipare a questo momento di ricordo”, invitano dal Comune.

Il ritrovo sarà in via Fiume proprio dalle Case ‘Incis’ e si svilupperà nel seguente percorso: Via Trieste, Via XXV Aprile, il Lungocenta Deportati Albenganesi sino al ‘Fortino Monumento’ della Foce”.