Albenga, fiera delle Piante: appuntamento in piazza del Popolo

Albenga. Dal 19 al 21 aprile, in Piazza del Popolo, dalle ore 9:00 alle 19:00, si terrà la “Fiera delle Piante”, una manifestazione che arricchisce il programma dei numerosi eventi collaterali di Fior d’Albenga.

Sarà un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, gli appassionati di piante e bellezza.

Vero e proprio cuore della fiera le piante grasse e i bulbi presenti.

La Fiera vedrà la presenza di diversi stand e bancarelle che offriranno una vasta scelta di:

Piante esotiche,

Piante carnose e spinose,

Cactacee e succulente,

Piante da collezione,

Piante alimurgiche (piante selvatiche commestibili)

aromatiche,

Piante officinali

La Fiera delle Piante non si limita al mondo vegetale. I visitatori potranno anche degustare e acquistare:

– Formaggi di capra e di montagna

– Tè, infusi e spezie

“Questo evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nella bellezza della natura, scoprire varietà botaniche straordinarie e gustare prodotti tipici di alta qualità. Albenga si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di verde e di cultura enogastronomica”, si legge in una nota dell’amministrazione.