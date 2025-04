Albenga, aprile 2025 un mese da ricordare per i Fieui di Caruggi: oltre 10mila euro donati in beneficenza

Albenga. Un mese di risate, musica e solidarietà: aprile 2025 è stato per i Fieui di caruggi un mese da ricordare. Due straordinari eventi, organizzati in collaborazione del Comune di Albenga, hanno portato il nome della città delle torri in tutta Italia e anche oltre i confini.

i è cominciato con il Premio Fionda di legno a Leonardo Pieraccioni, un sapiente mix di emozioni e comicità per finire con il concertissimo dell’intramontabile Drupi, che ha fatto cantare tutto il pubblico del Teatro Ambra. E come sempre, nelle manifestazioni dei Fieui di caruggi, tra i protagonisti un posto di primo piano è occupato dalla solidarietà, dall’attenzione alle persone più fragili.

Sono stati raccolti infatti oltre diecimila euro, subito versati alla Fondazione “Cure2Children”, indicata da Leonardo Pieraccioni, che si occupa di fornire cure e assistenza a bambini affetti da gravi patologie e alla LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) di cui Drupi è testimonial in seguito a una difficile esperienza personale.

Ma neanche maggio sarà troppo tranquillo per i vecchietti instancabili dei Fieui di caruggi. Altri impegni li attendono. Domenica 4 maggio alle ore 11 inaugurazione di piastrelle autografate in Vico del Collegio, Sabato 10 Maggio alle ore 17 al Museo-Frantoio Sommariva presentazione divertente dei libri di Carlo Denei e Fabio Nocchi, Giovedì 22 Maggio alle 16 chiacchierata con gli ospiti dell’Istituto Trincheri e Sabato 31 Maggio alle ore 19 rinnovo della benedizione e della preghiera alla Madonnina dei caruggi in via Medaglie d’oro.