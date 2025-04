Albenga apre le candidature per le Onorificenze Civiche 2025

Albenga. Ad Albenga si aprono le candidature per l’assegnazione delle civiche benemerenze, così come stabilito dal “Regolamento Comunale per l’Attribuzione delle Civiche Benemerenze” approvato con delibera numero 8 del 24 febbraio 2025.

I riconoscimenti introdotti sono:

– Civica Benemerenza: destinata a coloro che si siano distinti con opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale e filantropico;

– Cittadinanza Onoraria: conferita a persone che abbiano dimostrato eccezionale solidarietà, impegno culturale, miglioramento della convivenza sociale o un particolare affetto verso la città;

– Ambasciatore di Albenga: destinato a figure che, attraverso la loro attività nazionale o internazionale, abbiano contribuito a promuovere il territorio e il patrimonio culturale di Albenga nel mondo.

Questi riconoscimenti mirano a valorizzare persone, associazioni o enti che abbiano contribuito in modo significativo ad accrescere il prestigio della città o a supportare la comunità con dedizione e altruismo.

Modalità di presentazione delle proposte

La Commissione dei Capigruppo, nella riunione del 28 marzo 2025, ha fissato la scadenza per la presentazione delle proposte al 2 maggio 2025. Le segnalazioni devono includere una motivazione. Le auto-candidature o segnalazioni da parte di singoli cittadini non saranno considerate ammissibili.

Le proposte potranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Albenga, in Piazza San Michele 17, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

Il presidente del consiglio comunale Alberto Passino afferma: “Invito la cittadinanza a segnalare persone, associazioni o enti meritevoli di questi riconoscimenti che sono particolarmente importanti per celebrare il valore e l’impegno di chi lavora per il bene della comunità. La città di Albenga, con questa iniziativa voluta all’unanimità dal consiglio comunale, vuole riaffermare il senso di comunità che valorizza il talento, la solidarietà e la promozione del proprio territorio, continuando a costruire una forte identità culturale e sociale”.