Albenga, approvato il rendiconto di bilancio: “Debito comunale ridotto di oltre 5mnl. La gestione oculata non ha fermato le opere pubbliche”

Albenga. Nella seduta di ieri sera, il consiglio comunale di Albenga ha approvato (coi voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari della minoranza) il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024.

A illustrare la pratica è stato il vicesindaco Silvia Pelosi, che ha innanzitutto spiegato l’importanza di tale documento: “Il rendiconto è un documento che garantisce trasparenza e chiarezza sull’attività amministrativa svolta permettendo ai cittadini di sapere cosa è stato effettivamente fatto dall’amministrazione. In questi anni abbiamo intrapreso un cammino deciso per la riduzione del debito comunale, che è passato da 32.309.169,57 euro del 2019 ad 27.193.968,60 euro del 2024”.

“Questa gestione oculata non ci ha fermato comunque sul fronte delle opere pubbliche, infatti lo scorso anno sono state terminate manutenzioni delle strade per 280.000 euro, manutenzione e il restyling di piazze per 525.000 euro, manutenzioni di immobili compresi impianti sportivi per 915.000 euro, manutenzioni di istituti scolastici per 1.494.000 euro, manutenzioni di rii e canali per 115.000 euro, oltre a interventi di somma urgenza in occasione degli eventi atmosferici straordinari di settembre e ottobre 2024 per 479.000 euro”.

Entrando nel dettaglio di alcuni interventi, considerando anche quelli iniziati nel 2024 e non terminati, il vicesindaco Pelosi ha sottolineato sul fronte dell’edilizia scolastica l’intervento di adeguamento del nido d’infanzia Di Ferro: “Questo intervento è stato finanziato per 1.430.000 euro (fondi PNRR) e ha previsto l’adeguamento della struttura alle norme di prevenzione incendi ed alle norme antisismiche nonché l’efficientamento energetico con il rifacimento delle facciate, la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione di tutti serramenti esterni, la realizzazione di nuovi bagni ad uso esclusivo delle classi. Sono inoltre stati effettuati ulteriori interventi per un importo pari ad euro 100.000 euro con il rifacimento completo delle aree esterne, sostituzione radiatori ed altri interventi complementari. A completamento di questi interventi all’inizio del 2025 si è sostituita la recinzione dell’area gioco esterna installando anche un nuovo gioco”.

Effettuata anche la sostituzione di infissi presso le scuole di via degli Orti per un importo complessivo di 130.000 euro (ad integrazione di quelli già effettuati gli anni precedenti per un importo pari a 342.708,26 euro). In questi giorni si sta inoltre partecipando a un nuovo bando per completare la sostituzione di tutti i serramenti del plesso con l’installazione altresì delle tende per tutto l’edificio. Inoltre, è stato realizzato il rifacimento dei servizi igienici della scuola Don Barbera per 95.000 euro, la sistemazione delle aree esterne della scuola di Campochiesa e manutenzioni presso il plesso scolastico Paccini con il restilyng totale della palestra Paccini.

Per quel che concerne il polo scolastico il progetto esecutivo è stato inviato all’Inail ed al Ministero dell’Istruzione in data 29 dicembre 2023 (importo complessivo 13.000.000 di euro). Alla fine del 2024 i tecnici dell’Inail hanno provveduto ad attivare la verifica della progettazione e ad oggi è in fase di valutazione (da parte di Miur ed Inail) la revisione prezzi del progetto esecutivo.

Altri interventi hanno riguardato gli impianti sportivi e gli stabili comunali: sono stati investiti 300.000 euro per l’adeguamento dello Stadio Riva; 455.000 euro per la stazione di posta in Regione Rapalline; 190.000 euro per la sisitemazione della casa comunale di Campochiesa che diventerà la casa dell’outdoor; 94.000 euro per la manutenzione deugli stabili di proprietà comunale.

Altri interventi hanno riguardato le piazze: 175.000 euro per la piazza di Lusignano; 100.000 euro per il risanamento di piazza Europa; 100.000 euro per il palco di iazza del Popolo; 150.000 euro per il rifacimento della scala della piazza della stazione.

Sono anche stati realizzati interventi per il ripristino della funzionalità idraulica di rii e canali sul territorio. Sono stati investiti 130.000 euro per interventi di pulizia su rii e canali; 479.844 euro per interventi in somma urgenza (legati agli eventi del 5-8 settembre su rio Carenda per 215.000 euro, rio Carendetta per 22.792,27 euro, per il ripristino della accessibilità di strade comunali 12.564 euro, su rio località Molinsciorea 9.800 euro, su rio Poggi Campastro 335.600 euro, in regione Monti 8.850 euro, in Regione Poggi 50.300 euro; per gli eventi del 16-17 ottobre su strada San Giorgio 30943 euro, in Regione Rusineo 10.783 euro, su rio Carenda 63.974 euro, su Carendetta 8.742 euro, su rio Enesi 25.793 euro, in regione Urta 11.700 euro). Realizzata anche la riqualificazione dei piani viabili e l’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi per a 393.425 euro.

Sempre ieri il consiglio comunale ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2025/2027. Ad illustrare la pratica la vicesindaco Silvia Pelosi: “La variazione prevede: 400 mila euro per la passeggiata di accesso al molo della darsena; 267 mila euro per la passeggiata sul Lungocenta Croce Bianca; 33 mila euro per evento della mareggiata 2023; 35 mila euro per la gestione post chiusura della discarica di Magliolo; in entrata sono stati registrati 49 mila euro per il progetto NewPilgrimAge del Cammino di San Martino”.

La minoranza ha sottolineato la spesa per il rifacimento della passeggiata di accesso al pontile costato complessivamente 800 mila euro: un costo giudicato troppo elevato. È stato altresì contestata la previsione di 2 milioni e 500 mila euro per la riqualificazione della passeggiata a mare, giudicato troppo esiguo.

Il consigliere Raiko Radiuk ha sottolineato come se da un lato si contesta un investimento sulla passeggiata di accesso al pontile giudicato troppo consistente, dall’altra si contesta di non investire abbastanza. Elemento di contraddizione. Sempre sul pontile il consigliere Giorgio Cangiano ha sottolineato come lo stesso sarà presto affidato alla cooperativa di pescatori di Albenga per il suo utilizzo per le attività di pesca e quelle legate all’ittiturismo dando una grande possibilità di sviluppo di questo settore.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha poi sottolineato come la tempistica per il rifacimento della passeggiata Lungocenta Croce Bianca danneggiata durante un evento calamitoso sia stato dovuto alle tempistiche dell’intervento della Regione che ha consegnato l’opera solo nel dicembre scorso.

Solo in questo momento il comune ha potuto constatare la necessità di rifare anche la canalizzazione delle acque bianche per questo tratto e si è occupato della progettazione.

La pratica è passata coi voti a favore della maggioranza e quelli contrari della minoranza.