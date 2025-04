Albenga, allarme truffa per Paolo: falsi incaricati chiedono donazioni. La famiglia: “Non date soldi, solo bonifici all’Iban ufficiale”

Albenga. Si presentano da privati cittadini e attività, muniti persino di tesserino (per rendere l’inganno più credibile), spacciandosi per famigliari di Paolo Sarullo o addetti alla raccolta fondi a lui dedicata. Ma è una squallida truffa.

Incredibile, ma vero. Succede ad Albenga e dintorni, dove la storia di Paolo, rimasto tetraplegico a 24 anni in seguito ad un pugno ricevuto durante una rapina (QUI la storia), ha toccato il cuore di molti, ma a quanto pare ha anche attirato malfattori senza scrupoli.

Senza vergogna, stanno cercando di entrare nelle pieghe di una storia drammatica, riuscendo in un colpo solo a prendersi gioco dei buoni sentimenti delle persone e a rubare soldi destinati a chi ne ha davvero bisogno.

A raccontare la storia è stata Rossella, la parente stretta di Paolo che più di chiunque si sta adoperando per la causa, da una parte senza mai lasciare sola Miranda, la mamma di Paolo che vive momentaneamente a La Spezia, dove il ragazzo è ricoverato, e dall’altra occupandosi della raccolta fondi e dei numerosissimi eventi ad essa collegati.

“Volevo avvisare tutti che né io né nessuno della nostra famiglia va o manda qualcuno in giro a recuperare e ritirare eventuali raccolte o cassettine di offerte per Paolo. Purtroppo, mi è stato segnalato che ci sono alcune persone che si spacciano per famigliari di Paolo e sostengono di essere state mandate da noi a ritirare eventuali soldi in contanti per poi provvedere loro a fare un unico bonifico per tutti. Non è assolutamente vero”, ha dichiarato Rossella, con comprensibile rammarico.

I fatti noti alla famiglia, al momento, sono due, ma sono già diverse le segnalazioni arrivate a Rossella: nel primo caso, l’unico al momento conosciuto di truffa riuscita, sono riusciti a spillare circa 200 euro ad una donna intenzionata a fare una donazione; un secondo tentativo è stato poi messo in atto nei giorni scorsi, ai danni di un bar di Albenga, i cui titolari non hanno però abboccato all’amo, rifiutandosi di consegnare il denaro e allertando subito la famiglia.

“Chiunque abbia organizzato o voglia organizzare qualcosa per Paolo, deve far riferimento al mio numero di telefono, alla mia mail, alla pagina Facebook ‘Uniti per Paolo’ o a un membro della nostra famiglia che si conosce personalmente”, ha proseguito Rossella.

Ma quello fisico, non sarebbe nemmeno l’unico tentativo di truffa, come ha spiegato ancora Rossella: “Purtroppo ho dovuto segnalare anche molti account Facebook che diffondevano codici Iban completamente differenti da quello di Paolo sotto diversi post sui social”.

“Non pensavo fosse necessario dover lanciare un messaggio del genere, ma nemmeno che potessero esistere persone così meschine da arrivare a tanto, sfruttando la disgrazia altrui e la buonissima fede di persone fantastiche che si sono prodigate e si prodigano a sposare questa grande e tortuosa battaglia che noi tutti dobbiamo affrontare quotidianamente”, ha concluso Rossella.

Di seguito, riportato i dati corretti per le donazioni che devono essere unicamente eseguite tramite bonifico al seguente Iban: IT39T0760110600001073223388, intestato a Paolo Sarullo. Oppure tramite il link di Gofoundme (sempre collegato al suddetto codice Iban) che trovate QUI.

Chiunque avesse dubbi o necessità di ulteriori informazioni, può contattare direttamente Rossella ai seguenti recapiti: telefono, 320.8977960; mail, rossi.lama92@gmail.com.

In caso di situazioni sospette o poco chiare, invece, l’invito, come sempre, è quello di rivolgersi immediatamente alle Forze dell’Ordine.