Alassio ospita l’Academy Camp Territoriale Liguria: una giornata dedicata alla crescita dei giovani talenti del basket

Alassio. Martedì 29 aprile il PalaRavizza di Alassio ospiterà l’Academy Camp Territoriale della Liguria. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto Academy Italia, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e la collaborazione della società partecipata Gesco, che gestisce il Palazzetto dello Sport, sarà una giornata dedicata alla crescita tecnica dei giovani atleti e alla formazione degli allenatori, con un ricco programma di appuntamenti che prenderà il via alle ore 15:30 con l’allenamento della Rappresentativa Regionale Maschile 2012. A seguire, dalle 17:30 alle 19:30, si svolgerà l’allenamento della Rappresentativa Regionale Maschile 2011. La giornata si concluderà dalle 19:30 alle 21:00 con un clinic di aggiornamento dal titolo “Linee guida del settore giovanile, dall’Under 13 all’Under 19”, che vedrà come relatore il coach Giuseppe Di Manno.

“Siamo orgogliosi – dichiarano i dirigenti di Pallacanestro Alassio – che il Comitato Regionale Liguria abbia scelto Alassio come sede di questo importante appuntamento. È un’iniziativa che ha un unico appuntamento per Regione ed è ritenuta molto utile per la crescita del movimento giovanile sul territorio da parte dei tecnici nazionali. Noi come Pallacanestro Alassio siamo contenti di poter ospitare l’evento, di avere qualche ragazzo nella rappresentativa regionale e poter garantire ai nostri associati la possibilità di essere allenati, come dimostratori, da tecnici nazionali. Ricordiamo sempre che, sia a livello maschile che femminile, garantiamo a tutti la possibilità di giocare nella propria categoria, chiunque voglia iniziare è il benvenuto”.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “La città di Alassio e il suo rinomato PalaRavizza tornano ad essere protagonisti nell’ospitare eventi sportivi di importantissima rilevanza, in questo caso l’Academy Camp Territoriale Liguria. Un evento di grande prestigio per la nostra città, che si inserisce perfettamente nel percorso che la nostra Amministrazione Comunale sta portando avanti, volto a promuovere la crescita e l’educazione dei giovani all’insegna dei valori più sani attraverso lo sport”.