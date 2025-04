Alassio in lutto per la scomparsa di Angelo Maccagno, per 50 anni nel gruppo comunale di Protezione Civile

Alassio. Lutto, ad Alassio, per la scomparsa di Angelo Maccagno, per 50 anni membro del gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Aveva 65 anni.

L’assessore alla protezione civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, commenta: “Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e al gruppo comunale volontari di protezione civile di Alassio per la perdita di Angelo Maccagno”.

“Figura cara a tutta la nostra comunità, Angelo si è sempre speso per il bene comune, fin da quando, nel febbraio del 1975, esattamente cinquant’anni fa, è entrato a far parte del gruppo comunale volontari di protezione civile di Alassio. Gli siamo grati per l’impegno costante e il senso di responsabilità con cui ha vissuto la sua esistenza, mettendosi al servizio degli altri con generosità e profondo spirito civico”.

Maccagno lascia la madre Vittoria, il fratello Gianni, la moglie Maria e i cugini e tutti i parenti.

Una messa ortodossa verrà celebrata mercoledì 16 aprile alle 10.30 nella camera mortuaria del cimitero di Alassio.