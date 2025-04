Alassio in lutto per la scomparsa improvvisa della commerciante Maria Vittoria Ienca

Alassio. Il commercio alassino in lutto per l’improvvisa scomparsa di Maria Vittoria Ienca, 62 anni, per tutti “Chicca”. La donna, forse a seguito di un malore o di un incidente domestico, è stata rinvenuta morta nella sua abitazione.

A nulla è valso l’intervento dei militi della Croce bianca di Albenga e del personale sanitario del 118, che hanno accertato il decesso.

Titolare dell’attività in piazza Don Francesco della Valle, nel settore dell’arredamento, era molto nota per il suo lavoro e benvoluta dalla comunità, protagonista della vita sociale della città del muretto.