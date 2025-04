Alassio, Gesco assume un nuovo ausiliario della sosta per l’estate: ecco il bando

Alassio. Gesco srl, la società partecipata del Comune di Alassio, deve implementare l’organico con un posto in più come ausiliario della sosta per la stagione estiva. Per questo motivo ha pubblicato il bando per un concorso pubblico per esami.

La graduatoria avrà una validità di tre anni; tra i requisiti richiesti vi sono la cittadinanza italiana o ad uno dei Paesi dell’Unione Europea ed adeguata conoscenza della lingua italiana; età non inferiore ad anni 18; idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata dalla Gesco all’atto dell’assunzione.

L’esame prevede una prova tecnico-pratica in cui verrà richiesto di dimostrare nella pratica il possesso delle capacità tecnico-professionali, e potrà essere richiesto di dimostrare, a titolo esemplificativo: conoscenza di utilizzo di un palmare; la conoscenza di utilizzo di un parcometro; inquadramento tecnico/pratico delle prove messe a concorso; la prova orale, invece, è finalizzata ad approfondire le conoscenze teorico-professionali indispensabili per lo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo messo a concorso, nonché a valutare la rispondenza tra le esigenze della Gesco, datore di lavoro, e le aspettative e le motivazioni del candidato.

Il colloquio verterà su quanto ha formato oggetto della prova teorico-pratica, nonché: normativa del Codice della Strada; codice di comportamento; norme che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’antinfortunistica; conoscenza base della lingua inglese e capacità comunicative. Le modalità di partecipazione sono state pubblicate sul sito di Gesco e sull’Albo Pretorio del Comune di Alassio.