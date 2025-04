Alassio, al via i lavori per le opere di difesa naturale del centro urbano

Alassio. Con il primo scarico di sabbia avvenuto nella mattinata di oggi, ad Alassio sono ufficialmente partiti i lavori di ripascimento strutturale che consegneranno all’arenile alassino 55mila metri cubi di sabbia.

Il progetto, che ha visto la convergenza di sinergie tra la Protezione Civile, sia a livello nazionale che regionale, rientra nelle opere di difesa naturale del centro urbano, finanziato con un contributo di 3,5 milioni di euro erogato dal Dipartimento di Protezione Civile e affidato, a seguito di gara pubblica, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELCAL S.r.l./Consorzio Stabile Angedil. Questo intervento prevede l’apporto di 40 mila metri cubi di sabbia provenienti da cava sottomarina e 15 mila da cava terrestre ed è finalizzato a contrastare l’erosione costiera e a garantire una maggiore protezione del fronte urbano.

Nelle scorse settimane è stato effettuato un sopralluogo con l’impresa e i consulenti tecnici per pianificare la fase di apporto del materiale proveniente da cava terrestre. In quell’occasione sono stati eseguiti rilievi GPS della costa e, grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, sono stati definiti gli accessi carrabili da Via Cavour e da Via Torino per consentire lo scarico e la distribuzione del materiale lungo le aree interessate. Successivamente, ricevuto il nulla osta dell’ARPAL, relativo alle analisi chimiche del materiale di cava, i lavori hanno potuto prendere il via nella giornata di oggi. Gli stessi verranno sospesi durante le festività pasquali e riprenderanno dopo il ponte del 1° maggio, proseguendo fino al completamento, previsto indicativamente per la metà di maggio.

Oltre al ripascimento, il progetto comprende l’allungamento del pennello Ferrando di 80 metri, in parte in versione soffolta, strategico per il miglioramento della capacità di intercettare i sedimenti sabbiosi e per assicurare una più efficace difesa del litorale.

“Siamo soddisfatti dell’avvio dei lavori – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – e ringrazio tutti i soggetti coinvolti per l’impegno in questo progetto di grande rilievo per la nostra città. Tuttavia, come ho già sottolineato più volte, per poter assicurare una protezione ancora più duratura e completa del nostro litorale l’obiettivo a cui stiamo lavorando è la realizzazione di una diga soffolta. Per questo stiamo collaborando con l’Università di Padova per sviluppare uno studio di fattibilità che possa superare le criticità evidenziate dall’Ufficio regionale di Ecosistema Costiero.”

“Il coordinamento tra Comuni, Regione e Protezione Civile – sottolinea il consigliere regionale Rocco Invernizzi – è fondamentale per affrontare in modo strutturale e duraturo le sfide poste dai cambiamenti climatici, che per le località costiere significano, in primo luogo, mareggiate sempre più violente e frequenti. La città di Alassio rappresenta un modello virtuoso in tal senso, perché ha saputo sempre farsi trovare pronta, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e degli Uffici, con progetti eccellenti e subito cantierabili”.