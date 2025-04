Aias Savona, la presidente Madini: “Nessuna polemica, ma restano le difficoltà per il trasferimento della sede”

Savona. “Nel corso dell’incontro i referenti di Aias hanno rappresentato la situazione del fabbricato di via Famagosta 18 a – Savona, sede dell’associazione, che presenta problemi strutturali tali da aver determinato il trasferimento provvisorio dell’attività riabilitativa in una nuova sede con importanti oneri”.

Così la presidente Maria Luisa Madini dopo il confronto con l’assessore regionale alla Sanità e i presidenti dei Gruppi Consiliari della Regione sulle attuali difficoltà del centro savonese, che si occupa da cinquanta anni di interventi riabilitativi su soggetti con disabilità, accreditato dalla Regione Liguria in qualità di CAR (Centro Ambulatoriale Riabilitativo) per soggetti in età evolutiva (0 – 18 anni).

Ora la sede associativa è stata trasferita in via Nizza.

“Inoltre – aggiunge la presidente Aias -, su richiesta dei rappresentanti della Regione Liguria, i partecipanti AIAS hanno rappresentato sinteticamente la situazione e hanno risposto con serenità e consapevolezza ai quesiti posti da alcuni Consiglieri Regionali, sempre con atteggiamento e interventi rispettosi nei riguardi di Enti con cui sono in rapporto”.

“Nonostante la grave situazione, non abbiamo mai avuto intenzione ne utilità nell’innestare e/o alimentare alcuna polemica”.

“Resta alta la preoccupazione dei 24 dipendenti e delle oltre 300 famiglie degli assistiti” conclude.