Agenzia delle Dogane, il direttore Zucchini: “Nessun declassamento per Savona e la Liguria”

Liguria. “È opportuno fare chiarezza sulla questione, una volta per tutte”, In un lungo comunicato arrivato in mattinata il direttore territoriale per la Liguria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Andrea Zucchini, interviene sulla riforma territoriale in corso (che include il passaggio della direzione ligure dalla prima alla terza fascia) dopo aver rilevato “come tra operatori economici, istituzioni locali, ed organizzazioni sindacali permanga una diffusa preoccupazione”.

Per Zucchini è necessario “invertire l’errata percezione della riorganizzazione in itinere che, se non adeguatamente spiegata, rischia di arrecare danni alla reputazione anche internazionale del sistema portuale della nostra regione”.

“Il nuovo assetto organizzativo degli uffici periferici dell’Agenzia – prosegue – è il tassello finale del percorso intrapreso dal legislatore alcuni anni or sono, volto alla incorporazione delle funzioni dell’allora amministrazione dei Monopoli di Stato in quelle dell’Agenzia delle dogane. La riforma non inciderà in alcun modo sulla fruizione dei servizi doganali da parte della comunità portuale ligure; al contrario, la stessa, si avvantaggerà notevolmente del riordino interno dell’amministrazione che viene accompagnato da un programma di assunzioni di nuovo personale senza precedenti”.

“La Liguria – continua – ha già beneficiato di un numero assolutamente significativo di nuovi impiegati vincitori di diverse procedure concorsuali bandite dall’Agenzia: sono stati, infatti, recentemente assegnati agli uffici operativi provinciali liguri ben 73 funzionari amministrativi e 62 assistenti amministrativi, per un totale di 135 unità. Contiamo di portare, entro quest’estate, il personale da circa 700 unità di 2 anni fa a ben oltre le 800 unità; un incremento considerevole delle risorse impiegate con largo anticipo e in linea con le prospettive di sviluppo e degli investimenti che interesseranno la portualità ligure nei prossimi anni”.

“Grazie alle nuove assunzioni recentemente effettuate, questo livello territoriale, direzione regionale e uffici provinciali, è stato già in grado di assicurare un più efficace presidio dei valori dei quali Adm è portatrice (solo per fare qualche esempio, nel solo primo trimestre 2025, gli uffici delle dogane di Genova, Savona e La Spezia, hanno sequestrato quasi 400 chili di cocaina, pari al 70% dell’intero ammontare di sostanza stupefacente sequestrata nell’anno 2024; nello stesso periodo gli stessi uffici hanno sequestrato nei rispettivi porti circa 100.000kg di rifiuti, incidendo in maniera determinante sulla quota nazionale dei sequestri di Adm che son passati dal 44% al 65%) e allo stesso tempo hanno favorito un regime dei controlli efficiente e garante della fluidità del commercio internazionale”.

“Nell’ultimo anno – prosegue Zucchini – in tutti gli scali portuali liguri sono stati riscontrati incrementi nei transiti di container, (nel 2024 nel porto di Genova sono transitati 2 milioni e 400.000 container (TEU) con un aumento del 2 % rispetto all’anno precedente; nel porto di Savona 372.000 TEU con un incremento del 7 % rispetto all’anno precedente e nel porto della Spezia 1 milione e 200.00 TEU con un aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente).

“Ma il ciclo di assunzioni – aggiunge il direttore – non è affatto completato: come ampiamente riportato dagli organi di stampa nei giorni scorsi, sta procedendo a tempo di record la procedura di concorso indetta dall’Agenzia diretta al reclutamento di 569 assistenti amministrativi sull’intero territorio nazionale, di questi saranno assegnati in Liguria ulteriori 50 unità; il loro arrivo è previsto entro questa estate. Inoltre, entro lo stesso spazio temporale prenderanno servizio presso gli uffici Adm liguri ulteriori 25 funzionari per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso concluso nei mesi scorsi volto all’immissioni nei ruoli dell’Agenzia di 564 unità. Nel complesso, quindi, l’organico della Liguria si arricchirà a breve di 75 dipendenti. Per effetto di questo massiccio programma di assunzioni portato avanti dal vertice nazionale, gli uffici Adm di questa regione raggiungeranno nei prossimi mesi un totale di 826 unità di personale, dotazione organica mai raggiunta prima in Liguria. Ne consegue che il sistema portuale della Liguria sia al centro dei progetti strategici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e non potrebbe essere diversamente, tenuto conto dell’importanza che riveste per l’economia nazionale (largamente concentrata nelle regioni del Nord-Ovest)”.

“La centralità del sistema portuale ligure all’interno del panorama italiano e internazionale è inoltre destinata a crescere enormemente nel giro di pochi anni facendone la piattaforma logistica ideale (gateway) per i traffici commerciali destinati anche al Sud e Centro Europa grazie alla realizzazione di straordinarie opere infrastrutturali finanziate dal Governo, quali la diga di Genova e il Terzo Valico dei Giovi. Gli uffici liguri di Adm – rassicura Zucchini – saranno pronti all’appuntamento, così come sono già preparate le strutture di Genova a fornire i servizi doganali necessari ad assicurare l’efficiente funzionamento della auspicata Zona Franca Doganale interclusa (Zfd) – complementare alla istituenda Zona Logistica Semplificata (ZLS) prevista da alcune norme statali varate nel 2018, un sicuro volano per attrarre nuovi operatori di servizi non solo della logistica, ma anche della manifattura, nel territorio genovese”.

“I sostanziosi incrementi di personale, unito all’utilizzo delle nuove tecnologie (pre-clearing, fast corridors, smart working, coworking, ecc.) consentiranno di introdurre, in particolare a Genova, nuove declinazioni operative della portualità, in linea con le offerte di servizi dei più rinomati porti europei quali Rotterdam, Anversa, Amburgo e Le Havre. Gli anzidetti scali europei, in un’ottica di assoluta modernità, si pongono da molto tempo come i maggiori competitor europei, grazie a modelli operativi H24, in grado di poter soddisfare le esigenze sempre crescenti della blue economy, modelli operativi verso i quali dobbiamo protendere”.

In conclusione: “Nessun declassamento, rallentamento delle operazioni doganali o diminuzione del presidio di controlli da parte delle dogane liguri, ma, al contrario, un sostanziale potenziamento delle strutture doganali per la lotta ai traffici illeciti a supporto del sistema portuale della Liguria per affrontare al meglio le importanti scommesse del futuro. In tale contesto, Adm si presenta come una istituzione al passo con i tempi, sin da subito pronta a dialogare con gli stakeholder nell’ottica di una prospettiva di benchmark offerta dai già citati modelli europei, che meglio permetterebbe di poter coniugare il crescente numero di operazioni doganali con le note debolezze della viabilità cittadina e delle autostrade liguri”.