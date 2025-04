Adozione del cuore per Paty e Lilo, due dolcissimi mici rimasti “orfani” della loro padrona

Savona. Adozione del cuore per Paty e Lilo, due bellissimi mici rimasti “orfani” della loro padrona.

Questi due dolcissimi gatti hanno sempre vissuto in casa, amati, coccolati, al sicuro. Ora però devono lasciare anche quel rifugio che conoscono da sempre. Non hanno più nessuno, se non loro stessi. E si fanno forza a vicenda, dormendo stretti, cercandosi, consolandosi come possono.

“Sono inseparabili – spiegano i volontari che si prendono cura di loro – Non possiamo dividerli, sarebbe spezzare ancora di più i loro cuori già fragili. Hanno bisogno di un’anima gentile che li accolga insieme, che dia loro una nuova possibilità, un nuovo inizio. Sono buoni, educati, abituati alla casa, sono due maschi castrati”.

Si trovano in provincia di Imperia. Chiunque sia disponibile ad adottarli può contattare il numero 3393670333.