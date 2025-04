“Adotta un partigiano”, l’iniziativa di Anpi Savona per le scuole in occasione degli 80 anni dalla Liberazione

Savona. Quest’anno la celebrazione del 25 Aprile – Liberazione dal nazifascismo – compie 80 anni. È un anniversario significativo, che le scuole di Savona – Città Medaglia d’Oro alla Resistenza – celebreranno, come ogni altra città italiana, con eventi di approfondimento e riflessione.

“E’ fondamentale infatti soffermarsi non solo sulla memoria dei Partigiani ma anche sulle ragioni profonde della loro scelta eroica di combattere, mettendo in gioco la propria vita in nome di un futuro comune di Pace, Libertà e Giustizia Sociale”, sottolinea l’Anpi provinciale.

Da tempo ormai, ogni anno si svolge nel capoluogo provinciale un evento commemorativo che vede impegnati docenti e alunni delle classi terze medie degli Istituti Comprensivi, insieme al CPIA. Quest’anno, per la particolare occasione, la manifestazione si rinnoverà nell’originale progetto “Adotta un partigiano”, incentrato su figure della Resistenza locale, che sarà presentato nella mattinata di Lunedì 14 Aprile, presso i locali della Chiesa del Sacro Cuore (g.c.) in Corso Colombo.

Alla manifestazione, accolta con entusiasmo e passione da tutti gli Istituti Comprensivi, saranno presenti circa 360 studenti che insieme ai loro docenti hanno realizzato le ricerche storiche, argomentato le riflessioni ed eseguito i lavori digitali, letterari e musicali pronti per essere condivisi con tutti coloro che vorranno partecipare

L’evento ha il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Savona e quello dell’Ufficio Scolastico Provinciale ed è organizzato con la collaborazione dell’ANPI di Savona.