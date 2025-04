Adolfo Pineda Espinosa, nuovo console generale della Repubblica Dominicana a Genova, il 26 aprile sarà a Savona

Savona. Sabato 26 aprile, alle ore 16:00, la sede operativa dell’associazione USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS) a Savona, situata in via Giacchero SNC angolo Corso Colombo, avrà il piacere di ricevere il nuovo Console Generale della Repubblica Dominicana a Genova, Adolfo Pineda Espinosa.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione per rafforzare le relazioni interistituzionali tra USEI APS e la suddetta dipendenza consolare. Negli ultimi anni, questa collaborazione si è dimostrata fondamentale a sostegno della comunità dominicana residente nel territorio, grazie allo sportello di servizi consolari che USEI APS mette settimanalmente a disposizione di tutti i cittadini dominicani di Savona e delle zone limitrofe.

La comunità dominicana e il pubblico in generale sono cordialmente invitati a partecipare.

Al termine dell’incontro, ai presenti sarà offerto un rinfresco con alcuni sapori tipici della Repubblica Dominicana.