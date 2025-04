Alassio. Folla commossa nel pomeriggio ad Alassio per l’ultimo saluto a Maria Vittoria Ienca (per tutti Chicca), nota commerciante alassina scomparsa nella notte tra domenica e lunedì a causa di un incidente domestico, rimasta schiacciata sotto a un letto contenitore.

“Ha terminato in modo drammatico la sua vita terrena – dice don Angelo Decanis durante l’omelia -. Il Vangelo indica a tutti noi la strada che siamo chiamati a percorrere lungo il nostro cammino terreno. Siamo presi da tanti problemi, ma l’aspetto religioso rischia di smarrirsi. Noi siamo qua, nella chiesa, luogo di incontro, di preghiera e di fraternità”.

“Siamo numerosissimi, ringraziamo tutti coloro che hanno conosciuto Maria Vittoria, siamo qui per condividere il vuoto, l’incredulità quando abbiamo ricevuto questa tragica notizia. Ricordo tanti anni fa, quando si erano sposati, qui, Maria Vittoria e Alessandro. È un cammino che il signore realizza in sintonia con il nostro impegno quotidiano. Il signore non ci abbandona mai, è presente nel nostro cuore. La nostra mente fa fatica a dimostrare qualcosa che termina e poi risorge e ha una vita nuova, è avvenuto per Gesù e accadrà anche per la nostra sorella maria Vittoria”.

“Ha dedicato la vita alla famiglia, al lavoro e alla comunità, quando c’era il sindaco Avogadro. La ringraziamo per quello che ha realizzato con impegno, fedeltà e amore. Ha dato l’indirizzo cristiano, cattolico ai propri familiari, immersa nel lavoro, nell’impegno. Voglio esprimerne le mie condoglianze per quanto avvenuto, assicurando che la nostra fede aiuterà Alessandro e tutta la famiglia. Non abbiamo paura di aprire il nostro cuore alla grazia di Dio, che illumina anche questo momento di tristezza”.

Tantissimi gli alassini intervenuti per dare l’ultimo saluto a Ienca, titolare dello storico negozio di arredamento “Pietro Briozzo”. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni. Ienca aveva ricoperto anche il ruolo di consigliera comunale con delega alla Cultura. Era sorella di Massimo Ienca, segretario generale della Sampdoria.

È stato il marito a trovarla intorno alle 4 del mattino. L’uomo ha subito allertato i soccorsi e, insieme al personale del 118, ha provato a rianimarla, ma ogni tentativo purtroppo è stato inutile. Maria Vittoria Ienca lascia il marito Sandro, le figlie Camilla e Carolina, il fratello Massimo e i nipoti Pietro e Carlo.