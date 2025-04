A12, camion a fuoco: due intossicati in ospedale e autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Sestri Levante. Un camion che trasportava carta ha preso fuoco questa mattina sull’autostrada A12, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Chiavari e Sestri Levante per consentire il lungo e complesso intervento dei vigili del fuoco.

Le fiamme sono divampate dal mezzo pesante intorno alle 10.30, nell’ultima galleria prima dello svincolo di Sestri Levante, all’altezza del chilometro 47.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi in forze con vigili del fuoco, l’auto infermierizzata del 118, ambulanze della Croce Rossa di Cog0rno e Riva Trigoso, polizia stradale, personale di Autostrade per l’Italia

L’autista del camion è riuscito a fermarsi all’imbocco della galleria e ad abbandonare la cabina in tempo, ma ha respirato fumo e per questo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna in via precauzionale. È risultato lievemente intossicato anche un operaio che stava lavorando in un cantiere nelle vicinanze: pure lui è andato in codice giallo a Lavagna.

I vigili del fuoco sono accorsi in massa, sia dal distaccamento di Chiavari e Rapallo sia dallo spezzino con la squadra di Brugnato. In appoggio due autobotti per la riserva di acqua. Alle 13.00 le operazioni di minuto spegnimento sono ancora in corso.

Aggiornamento 12.20 – In direzione di Genova il traffico è bloccato si è formato 1 km di coda. Chi viaggia verso Livorno deve uscire a Chiavari, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Sestri Levante dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Chi è diretto a Genova deve uscire a Sestri Levante dove si è formato 1 km di coda, e rientrare a Lavagna dopo avere percorso la viabilità ordinaria.