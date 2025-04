A10, caos cantieri: molti disagi e diversi chilometri di coda. Situazione difficile tra Albenga e Feglino

Agg. 21.20. la viabilità è tornata alla normalità. Non si registrano chilometri di coda.

Agg. 19.17. Risultano ancora 8 i km di coda lungo l’autostrada A10 tra Borghetto e Feglino.

Provincia Savona. Un lunedì di difficoltà per le autostrade della provincia già da questa mattina. Dopo i disagi registrati verso l’ora di pranzo, con diversi chilometri di coda che hanno interessato soprattutto la tratta della A10 compresa tra Pietra Ligure e Feglino, si è verificato poi un ripristino della normale viabilità intorno alle ore 15 per poi ritornare alle lunghe code e disagi.

Al momento si registrano sulla A10 (sul sito concessionideltirreno.it) 12km di coda tra Albenga e Feglino (direzione Savona) causa lavori. Poi 2km di coda tra Spotorno e Feglino (direzione Ventimiglia) sempre causa cantieri e lavori.

Anche l’Aurelia risulta congestionata soprattutto tra Borghetto e Pietra Ligure, direzione Savona. Ricordiamo che causa frana al kilometro 596+450 resta ancora chiusa il tratto di Aurelia a Capo San Donato, Finale Ligure. Il sito di Anas consiglia per i mezzi pesanti l’Autostrada mentre per i veicoli leggeri consiglia di percorrere SP 45.

Ricordiamo però che è stato varato il piano di alleggerimento progressivo di tutti i cantieri più impattanti sull’intera rete autostradale ligure da mercoledì 16 aprile in vista delle festività pasquali e dei ponti di primavera del 25 aprile e 1° maggio e poi anche del 2 giugno.

DETTAGLIO CONCESSIONI DEL TIRRENO/AUTOSTRADA DEI FIORI

Per quanto riguarda la A10 Savona – Ventimiglia, Concessioni del Tirreno dalle 14 di mercoledì 16 aprile alle 22 di domenica 4 maggio eliminerà tutte le strettoie ad una corrente veicolare. Analoga misura verrà attuata anche sulla A12 Sestri Levante – Livorno dove Concessioni del Tirreno, inoltre, aprirà a due correnti veicolari da giovedì 17 aprile, seppur in configurazione non definitiva, la rampa di interconnessione tra la A15 Parma – La Spezia e la A12 Sestri Levante – Livorno in direzione Livorno.

Con riferimento, infine, alla A6 Torino – Savona, Autostrada dei Fiori da questo fine settimana riattiverà il sistema che consente nei periodi di maggior traffico la gestione dinamica delle corsie, vale a dire due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente in corrispondenza del viadotto Cento tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro. La gestione dinamica delle corsie verrà poi adottata dalle ore 14 di mercoledì 16 aprile in tutti i fine settimana primaverili/estivi anche ai cantieri ubicati nella tratta tra Altare e Savona.