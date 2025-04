A10, dalle ore 14 di oggi 16 aprile stop ai cantieri ma mattinata di fuoco per gli automobilisti: 9km di coda tra Borghetto e Finale

Provincia Savona. In attesa che da oggi (mercoledì 16 aprile fino al 4 maggio) alle 14 prenda il via, sulla tratta A10 di Concessioni del Tirreno, il piano di interruzione dei cantieri (un accordo tra le concessionarie autostradali e la Regione ) questa dovrebbe essere l’ultima mattinata “di passione” per gli automobilisti liguri (ma non solo) tra code e cantieri.

Al momento il sito di concessionideltirreno.it segnala 9km di coda tra Borghetto e Feglino (direzione Savona)e 2km tra Spotorno e Feglino (direzione Ventimiglia) causa lavori.

Ricordiamo che il piano allo stop cantieri su questa tratta prevede anche l’eliminazione (oltre alla cancellazione di tutte le strettoie a una corrente veicolare) per 18 giorni, anche del cantiere tra Pietra Ligure e Finale Ligure che provoca ogni sabato e domenica chilometri di code.

Sulla A10 ma il tratto in concessione ad Autostrade per l’Italia si è verificato un incidente tra due mezzi pesanti nella tratta compresa tra Varazze e Arenzano.