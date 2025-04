A Zuccarello la commemorazione di Ilaria Del Carretto nel 620^ anniversario della scomparsa

Zuccarello. Domenica 27 aprile a Zuccarello il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una commemorazione di Ilaria Del Carretto, figlia del primo Marchese di Zuccarello Carlo I, nel 620° anniversario dalla sua scomparsa. La cerimonia è stata patrocinata dal Consiglio Regionale della Liguria, dalla Provincia di Savona e dai Comuni di Zuccarello, Lucca (LU), Moncrivello (VC) e Mombaldone (AT).

Alle 11.15 Don Enrico Gatti ha celebrato la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Successivamente nell’auditorium comunale si è tenuta una solenne cerimonia, durante la quale il Sindaco di Zuccarello ha espresso la sua gratitudine all’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, presieduta da Ilario Bortolan, per aver scelto il suo Comune come sede della commemorazione ed ha rivolto un ringraziamento particolare a Andrea Carnino, vice segretario nazionale amministrativo del sodalizio, il quale, con le sue ricerche storiche, ha scoperto il legame di Zuccarello con i Grimaldi di Monaco, attraverso Ilaria, figlia del Marchese Giorgio, che è andata in sposa a Ranieri II, Signore di Monaco, ed ha organizzato l’ingresso del Comune nell’Associazione Siti storici Grimaldi di Monaco in Italia.

Carnino, nel suo intervento ha fatto scoprire ai numerosi presenti il secolare legame tra Zuccarello e i Del Carretto e la figura di Ilaria (1379-1405). Ha quindi letto il messaggio di saluto inviato da Umberto Scaliti Del Carretto di Mombaldone, discendente diretto da Enrico Del Carretto e Caterina di Clavesana.

Silvio Amprino, presidente dell’Associazione Amici di Avigliana, ha illustrato le analogie tra la consorte di Oddone di Savoia, Adelaide di Torino, che possedeva anche la Marca di Albenga e Ilaria Del Carretto, entrambe discendenti dal Marchese di Torino Olderico Manfredi II, invitando le autorità e il pubblico ad Avigliana (TO), paese che dal 1046 al XV secolo è stato una delle sedi della Corte Sabauda quando risiedeva al di qua delle Alpi.

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Zuccarello, allo scultore Flavio Furlani, autore della statua in bronzo dedicata a Ilaria Del Carretto ubicata all’ingresso su di Zuccarello e alla Proloco del Comune.

Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco di Zuccarello accompagnato dalla giunta comunale al completo e i seguenti rappresentanti dei Comuni legati ai Del Carretto: Franco Aurame, sindaco di Castelbianco; Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena, accompagnato dall’assessore alla cultura Silvia Molino; Sergio Bruno, sindaco di Erli, accompagnato dal vice sindaco Massimo Gai; Roberto De Andreis, sindaco di Nasino; Paolo Famà, vice sindaco di Balestrino; Francesca Manfrino, consigliere di Bardineto, e Christian Rocco, consigliere di Novello.

L’Associazione Internazionale Regina Elena Odv tornerà in Provincia di Savona sabato 13 settembre quando organizzerà a Castelvecchio di Rocca Barbena una commemorazione del Marchese di Savona Bonifacio del Vasto, nel 900° anniversario dalla sua morte; il giorno seguente a Toirano, dove ricorderà il legame del Comune con la Repubblica di Genova; sabato 7 febbraio 2026 quando ricorderà a Balestrino il legame del Comune con i Del Carretto e i Grimaldi di Monaco e domenica 12 aprile 2026 quando commemorerà a Zuccarello il 700° anniversario dalle nozze tra Enrico Del Carretto e Caterina di Clavesana.