A Varazze rinasce il Genoa Club “U Carbunin”, un tributo alla storia rossoblù locale

Varazze. Passione e volti. Ricordo di chi ha scritto la storia e l’attaccamento a una squadra. Varazze celebra la sua profonda tradizione calcistica con la rinascita del Genoa Club “U Carbunin” anche per onorare le figure emblematiche locali che hanno contribuito alla storia del Genoa CFC. E Varazze non dimentica per questo personaggi come Gerolamo “Carbunin” Craviotto cui il Genoa Club è intitolato, Riccardo Mascheroni e Maurizio “Ramón” Turone. E allora vediamo chi sono.

Gerolamo Craviotto, noto come “Carbunin”, nacque a Varazze nel 1935. Dopo una carriera come massaggiatore nel ciclismo, collaborando con campioni come Charly Gaul e Francesco Moser, negli anni ’70 divenne massaggiatore del Genoa, squadra del suo cuore. La sua dedizione e professionalità lo resero una figura amata sia dai giocatori, sia dai tifosi rossoblù. In suo onore anche il Palazzetto dello Sport di Varazze porta il suo nome.

Riccardo Mascheroni, nato nel 1945, iniziò la sua carriera nel Novara prima di approdare al Genoa nel 1967. Durante la stagione 1968-1969, si distinse segnando 10 reti. Dopo esperienze con Varese e Napoli, concluse la carriera nel Varazze e nel Galliate. Il Genoa lo ha inserito nella sua Hall of Fame, riconoscendo il suo contributo al Club. Tra queste glorie c’è anche Maurizio “Ramón” Turone, nato a Varazze nel 1948. Esordì nel Genoa nel 1968. Dopo quattro stagioni, passò al Milan, vincendo due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. Successivamente, giocò nella Roma, conquistando altre due Coppe Italia. È ricordato per il controverso “gol di Turone” annullato durante una sfida scudetto contro la Juventus nel 1981. E ora il Club. Anche il sindaco Luigi Pierfederici si è tesserato: “mi rende felice sapere che anche a Varazze c’è un Club dedicato alla squadra calcistica più antica d’Italia. – così il primo cittadino a Ivg.it – Da sempre vicino ai colori rossoblù”. E ora la parola passa a chi lo ha aperto.

“La rifondazione del Genoa Club “U Carbunin” – ci spiegano i fondatori che hanno creduto in questa iniziativa e si sono adoperati con passione per riportare in vita il Genoa Club varazzino – rappresenta un ponte tra passato e presente, celebrando le storie di questi varazzini che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Genoa. Il club si propone di riunire i tifosi rossoblù della zona, organizzare eventi e promuovere i valori sportivi che hanno caratterizzato le carriere di queste figure storiche”.

Intanto continua il tesseramento. In due giorni 120 iscrizioni: “Per tutti i tifosi genoani che vogliono entrare a far parte del Club, l’appuntamento è giovedì 17 aprile in piazza Bovani, dalla pasticceria Canepa, dalle ore 17 alle ore 19 per proseguire con il tesseramento e condividere la passione per il Grifone. Per ulteriori informazioni e adesioni, si invita a contattare il Genoa Club “U Carbunin” sui social o all’indirizzo mail: genoaclubucarbunin@gmail.com”.