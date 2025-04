A Stella due pietre d’inciampo per non dimenticare Eugenio Pertini e Giovanni Cipresso, deportati e uccisi nei campi di sterminio

Stella. Rispetto, ricordo, insegnamento. Due pietre d’inciampo per non dimenticare Eugenio Pertini e Giovanni Cipresso.

Il Comune, grazie alla proposta dell’Anpi di Stella, in stretta collaborazione e con il prezioso supporto dell’Aned di Savona, ha avviato con orgoglio il percorso per ricordare i due partigiani.

Eugenio Pertini, fratello del futuro presidente più amato dagli italiani, Sandro, e il valoroso Giovanni Cipresso, entrambi deportati e uccisi nei campi di sterminio nazisti.

Un iter iniziato per il posizionamento di due pietre che li ricordino per sempre, proprio in via Muzio, nelle vicinanze della casa natale della famiglia Pertini coinvolgendo gli studenti di terza media dell’istituto comprensivo di Stella, perché la loro memoria venga onorata anche dalle generazioni future