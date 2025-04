A Spotorno inaugurazione dei nuovi alloggi protetti “Maria Siccardi” di via Verdi

Spotorno. Sabato 12 aprile l’Opera Pia Siccardi Berninzoni di Spotorno ha presentato i nuovi alloggi protetti “Maria Siccardi”, situati in via Verdi. Questo importante evento segna un passo significativo nella creazione di spazi sicuri ed accoglienti per adulti autosufficienti che affrontano difficoltà di varia natura e sono a rischio di emarginazione sociale.

Gli alloggi, autorizzati da ALISA (Regione Liguria), rappresentano un’opportunità unica per coloro che necessitano di un sostegno materiale ed educativo individualizzato.

La nuova comunità in via Verdi, insieme a quella già esistente in Piazza Napoleone (intitolata a Mons. Aragno, padre spirituale di Maria Siccardi, che sostenne nella sua volontà di donare il suo ingente patrimonio alla comunità spotornese) dispone di sei unità abitative autonome, di cui una a due posti letto (per complessivi sette posti letto). Gli ospiti potranno beneficiare di spazi comuni, tra cui una sala multifunzionale, ideale per accogliere i visitatori e promuovere attività comunitarie, e un locale lavanderia.

“L’Opera Pia Siccardi Berninzoni si impegna a garantire un ambiente di vita dignitoso e personale preparato a sostenere percorsi di reinserimento sociale. A fronte di una retta mensile , che non riflette il costo reale del servizio, ma che fa parte degli interventi istituzionali dell’Ente, gli ospiti avranno accesso ad una serie di servizi essenziali, tra cui il servizio ristorazione, le utenze, la manutenzione, assistenza domiciliare, servizio di pulizie nelle aree comuni e sostegno educativo”, spiega il presidente Salvatore Lecce.

E prosegue: “Questi alloggi sono messi a disposizione per accogliere situazioni di disagio cogestite con i servizi sociali del Comune di Spotorno, dimostrando così l’importanza della collaborazione tra enti pubblici per il benessere della comunità. L’inaugurazione del “Maria Siccardi” rappresenta non solo un traguardo per l’Opera Pia Siccardi Berninzoni, ma anche un segnale di speranza e solidarietà per tutti coloro che si trovano, temporaneamente, in difficoltà. Gli spotornesi sono invitati a partecipare a questo evento, per scoprire da vicino le nuove opportunità offerte e per sostenere un’iniziativa che mira a costruire un futuro migliore per tutti”.