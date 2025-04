A scuola con le Unità Cinofile: CAI varazzino e Comune insieme per i piccoli studenti

Varazze. Amici a quattro zampe a scuola. Una mattinata da ricordare per i piccoli studenti varazzini grazie all’iniziativa del locale Club Alpino Italiano e del Comune con le dimostrazioni operative delle Unità Cinofile. Un evento che rientra nel progetto portato avanti nelle scuole proprio dai volontari della sezione del CAI per far conoscere il territorio in cui viviamo: flora, fauna e caratteristiche geologiche.

E, nel corso dell’anno, lo hanno spiegato bene nell’ambito del Progetto Formativo della scuola primaria anche con una mostra in biblioteca: “Il Lupo e noi: conoscere per coesistere”. Un percorso culminato con la giornata di ieri “che ha proprio seguito il filo conduttore che dal lupo ha portato a parlare del cane, il cane che lavora con l’uomo e la salvaguardia della fauna selvatica” ci ha spiegato Silvia Maestri, presidente del CAI varazzino.

E allora eccoli al lavoro sotto gli occhi curiosi ed entusiasti dei più piccoli che hanno ammirato, Baro, Pastore Tedesco del Carabiniere Valentina Bussi e Sax, Drahthaar di Andrea Giacchino agente della Vigilanza Faunistica e Venatoria della Regione Liguria, che si occupano della ricerca di esche avvelenate, squadra nata dal Progetto Europeo Life WolfAlps, poi Lupo, il Pastore Tedesco antidroga della Polizia Locale di Loano e gli splendidi esemplari del Nucleo Cinofilo del Gruppo Alpino della Protezione Civile di Genova che svolgono con grande abilità il soccorso nelle zone colpite da calamità naturali per la ricerca delle persone disperse.

Dimostrazioni e curiosità grazie questa giornata organizzata dal Club Alpino Italiano di Varazze, in collaborazione con l’amministrazione comunale. “Un lavoro che ha portato molta soddisfazione – sottolinea ancora la presidente Maestri -. Erano 160 i bambini presenti: della primaria, con una classe anche della media, molto incuriositi dalla dimostrazione dei cani lavoratori con i loro conduttori”.

Ora il sindaco: “Gli studenti hanno potuto assistere da vicino a simulazioni di ricerca persone, individuazione di sostanze stupefacenti e rilevamento di sostanze chimiche pericolose: un’occasione unica per conoscere l’importanza e il valore del lavoro svolto quotidianamente da questi corpi specializzati e dai loro inseparabili compagni a quattro zampe.

Una mattinata educativa, coinvolgente e piena di entusiasmo che ha lasciato il segno nei cuori dei più piccoli – ha commentato Luigi Pierfederici, che ha aggiunto – un grazie speciale a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa bellissima iniziativa”.

Orgogliosa anche Mariangela Calcagno, assessore all’Istruzione che crede fortemente nei progetti di educazione rivolti ai più piccoli: “È stata veramente una giornata interessante per i nostri scolari che stanno seguendo con attenzione questo percorso sulla storia e le caratteristiche del nostro territorio”.