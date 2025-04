A scuola con il mondo del volontariato: gli studenti delle medie di Varazze e una straordinaria mattinata di lezione

Varazze. Entusiasmo e una bella esperienza da poter raccontare per gli studenti delle medie che hanno svolto un’insolita quanto bella mattinata in lungomare Europa. Incontro formativo. Lo hanno fatto con il mondo del volontariato che, per un giorno, ha fatto da “insegnante”.

Proprio così: la locale Protezione Civile, il Gruppo Cinofilo “I Lupi” di quella di Albisola e la Croce Rossa con i ragazzi delle medie dell’ Istituto Comprensivo, sezione di Varazze.

Che cosa hanno fatto di bello? Le 4 classi prime e seconde si sono alternate suddividendosi in altrettante stazioni dove hanno svolto attività teorica e pratica. Un importante giorno di lezione, insomma, con le associazioni di volontariato legate al soccorso, avvenuto nell’ambito di una collaborazione della scuola con la Protezione Civile di Varazze, coinvolgendo anche l’unità cinofila “I Lupi” della vicina Albisola, e la Croce Rossa.

Si sono affrontati temi come Protezione Civile e allerta meteo, antincendio boschivo, ricerca persona con i cinofili e chiamata di emergenza e primo soccorso con la Croce Rossa.

Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso del sindaco Luigi Pierfederici: “E’ stata sicuramente una mattinata di grande impegno e insegnamenti per i nostri ragazzi.

Un grazie sincero a tutti i volontari che si sono spesi per organizzare e dedicare un importante momento di formazione e di attività didattica con i ragazzi delle scuole medie della nostra città”.