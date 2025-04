A Savona e Cairo Montenotte due incontri per riflettere sulla tragedia della guerra

Savona/Cairo. Ogni anno le Sezioni Soci di Coop Liguria organizzano numerose iniziative per celebrare la Liberazione, della quale quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario. In quest’ambito, le Sezioni di Savona e Cairo Montenotte propongono due incontri per riflettere sull’impatto dei conflitti sulle città e le vicende umane, in collaborazione, rispettivamente, con ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Savona, e ANPI Savona e Cairo e UDI di Savona:

“Bombe su Savona” all’Ipercoop Il Gabbiano

Giovedì 10 aprile, alle 16, nella sala punto d’incontro dell’Ipercoop Il Gabbiano (Via Baracca 1r – 4° piano), si potrà fare un salto indietro nel tempo, scoprendo come l’assetto urbano di Savona sia stato cambiato dai bombardamenti che hanno colpito la città durante la Seconda guerra mondiale. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri pubblici “Riscoprendo Savona” e si avvarrà del ricco corredo di immagini fotografiche dell’archivio di Bruno Chionetti.

“Storia di Clara” a Cairo Montenotte

Sabato 12 aprile, alle ore 16, nella Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F.C. Rossi” di Cairo Montenotte, si terrà la conferenza “Storia di Clara”, a cura di Angelica Lubrano, presidente UDI di Savona. L’evento è dedicato alla figura della chimica tedesca Clara Immerwahr e al suo impegno per i diritti delle donne. Partendo dalla tragica vicenda di Clara, sconvolta dal lavoro del marito sulle armi chimiche – i tristemente famosi iprite e zyklon B – la relatrice ripercorre la scia velenosa che ha unito Cengio a Berlino durante la prima guerra mondiale.

Entrambe le iniziative sono aperte alla cittadinanza.