A Savona arriva il “cassonetto del mugugno”, l’iniziativa di Fratelli d’Italia per raccogliere opinioni e giudizi sul porta a porta

Savona. Il coordinamento cittadino di fratelli d’Italia, con i propri consiglieri comunali e militanti, a partire da sabato 12 aprile, avvierà una serie di iniziative di ascolto dei cittadini sul tema della raccolta rifiuti proposta dall’ amministrazione.

“Nel corso delle prossime settimane verranno allestiti dei gazebo nel centro cittadino e sarà avviata una raccolta di opinioni e giudizi dei savonesi, che prenderà il provocatorio nome di “cassonetto del mugugno'”.

“Oltre alle azioni politiche di opposizione intraprese nelle sedi istituzionali, commissioni e consigli comunali, verranno portate avanti iniziative che contribuiscano a proporre idee che riducano i disagi per i cittadini e possano migliorare la qualita’ del servizio offerto. Ad oggi, come Fratelli d Italia, riteniamo che il Sindaco Russo e la giunta, non abbiano affrontato concretamente il problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Noi, come partito, ai sogni e alle passerelle istituzionali preferiamo da sempre impegnarci nei temi concreti: quelli che impattano sulla quotidianita’ della gente”, concludono.