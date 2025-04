A Murialdo giornata ecologica e conviviale con una cinquantina di volontari

Murialdo. Si è svolta domenica 6 aprile l’iniziativa di volontariato promossa da Proloco e Comune di Murialdo per la rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio. La mobilitazione ha coinvolto una cinquantina di cittadini di ogni età fra cui nonni, bambini e volontari di paesi vicini, che hanno contribuito, insieme all’Amministrazione Comunale, a ripulire i bordi delle strade, sentieri, aree verdi e rive del fiume.

L’obiettivo della giornata è stato quello di restituire decoro ad aree dove purtroppo alcune persone incivili riversano ancora la propria immondizia e sensibilizzare la popolazione ad evitare l’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa su tutto il territorio nazionale. Plastica di vario genere, mozziconi e pacchetti di sigarette gettati in strada sono i rifiuti più comuni, ma anche materiale ingombrante abbandonato nei luoghi più appartati e sulle rive della nostra Bormida che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di elettrodomestici e materiale di nuova tecnologia, particolarmente pericolosi per l’ambiente.

L’iniziativa ha avuto anche un elevato valore sociale, perché ha messo in relazione ed ha promosso il dialogo e la collaborazione tra gli abitanti, le associazioni e l’Amministrazione comunale. A fine raccolta sono stati piacevoli i momenti di convivialità: l’aperitivo offerto dal Bar Bacò, la braciolata offerta dalla Proloco presso l’area Pic nic degli Azzini con le bibite offerte dal Consorzio Funghi murialdese. Non sono mancati canti in allegria e tante risate.

“Sono questi momenti importantissimi per il nostro paese – afferma il sindaco Michele Franco – Vedere così tante persone a cui stia così a cuore il nostro territorio e una così forte unione e sinergia fra associazioni, amministrazione e popolazione di ogni età era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il sentore è che si stia andando tutti assieme nella giusta direzione. Tutto questo ci riempie di gioia ed è un grosso stimolo a proseguire in questa bella avventura”.