A Millesimo lavori di riqualificazione degli impianti sportivi 

Millesimo. Sport in primo piano a Millesimo: l’area adibita al pattinaggio a rotelle di viale Mameli sarà ampliata con aggiunta di arcate in lamellare, sotto le quali verranno collocate ampie tribune modulari in acciaio, spogliatoi con docce e servizi.

Il tutto verrà completato mediante la posa di un nuovo telone di copertura, nonché opere di pulizia e arredo a carico della Skate Revolution.

“Diventa realtà un progetto che, seppur rivisto varie volte per adeguamenti normativi e rincari dei materiali, consente di mantenere e migliorare un’offerta sportiva di alto livello per Millesimo. Il valore delle opere è di oltre 183 mila euro e trova copertura grazie al bando Sport e Periferie, vinto tramite una proficua collaborazione tra Comune di Millesimo e ASD Skate Revolution”, affermano il sindaco Francesco Garofano e l’assessore allo Sport Roberto Scarzella.