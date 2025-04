A Mallare ricucito lo strappo in maggioranza: Astiggiano resta sindaco 

Mallare. Il sindaco Flavio Astiggiano “resta in sella” e prosegue il mandato. Sembra essere tornato il sereno nel parlamentino mallarese dopo il consiglio comunale di oggi, durante il quale tre dei quattro consiglieri di maggioranza che avevano presentato, lo scorso 26 marzo, una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino hanno fatto un passo indietro.

Denise Bugna, Salvatore Gennarelli e Irene Minguzzi hanno ritirato il documento. A restare convinto dei motivi della sfiducia è Mario Pistone, unico, ormai, dissidente.

Scongiurato, pertanto, l’arrivo di un commissario per la guida del Comune: “Ringrazio i consiglieri che mi sono stati sempre vicini nell’interesse e per l’amore di Mallare, come i cittadini che mi hanno dimostrato la loro vicinanza – commenta Astiggiano – Grazie anche ai tre consiglieri che sono tornati sui loro passi e hanno rivalutato la loro posizione, decidendo di ritirare la sfiducia”.