A Finalmarina la vestizione dei membri della Confraternita “Mortis et Orationis”

Finale Ligure. Lo scorso 13 aprile, Domenica delle Palme, nella Collegiata San Giovanni Battista in Finalmarina ha avuto luogo la vestizione dei confratelli e delle consorelle della Confraternita “Mortis et Orationis”. La cerimonia si è svolta durante la celebrazione eucaristica pomeridiana presieduta dal parroco e assistente ecclesiastico don Giuseppe Militello, il quale ha benedetto le cappe, simbolo di appartenenza al sodalizio. Erano presenti il priore diocesano Antonello Piccone e il vicepriore diocesano e commissario della confraternita Daniele Pampararo.

La vestizione giunge dopo un percorso formativo di circa due anni e mezzo. A seguito della volontà di riattivare la confraternita comunemente detta “dei Neri” è stato nominato commissario proprio Pampararo, rappresentante delle confraternite per la zona del Finalese. Pampararo ha guidato gli aspiranti confratelli insieme a don Militello, che ha dato fiducia a questo cammino collaborando attivamente alla sua riuscita.

“Formulando i migliori auguri di buon cammino ai membri della Confraternita ‘Mortis et Orationis’, che trova sede nell’oratorio dedicato a santa Maria Maddalena de Pazi, ringraziamo di cuore don Giuseppe Militello per la guida spirituale e la costante disponibilità dimostrata e il commissario Daniele Pampararo per la dedizione e l’impegno profuso in questo cammino”, dichiara il Priorato Diocesano delle Confraternite.