A Finale Ligure pulizia ambientale dell’Altopiano delle Manie

Finale Ligure. Sabato 26 aprile sarà la giornata della Terra e quale occasione migliore per dare concretezza a questo importante anniversario se non con un clean up? A partire dalle ore 15 presso l’Altopiano delle Manie nel comune di Finale Ligure, Plastic Free, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, il Consorzio Finale Outdoor Region e WWF sezione Savona hanno organizzato un pomeriggio di sensibilizzazione e collaborazione ecologica per dare ancora più risalto al nostro territorio preservando in primis la sua biodiversità dal soffocamento dei rifiuti.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare più utenti possibili, non solo gli amanti dell’outdoor ma anche il cittadino e il turista: il finalese è infatti un territorio unico, ricco di biodiversità e di preziosi reperti storici oltre che meta turistica ambita poiché da qui partono alcuni dei più celebri trail mountain bike della Finale Outdoor Region.

E’ oramai chiaro a tutti che la plastica è ovunque e purtroppo troppe volte presente sul territorio: da qui l’obiettivo sia di rimuovere i rifiuti sia quello di infondere una maggior consapevolezza, incoraggiando tutti a non lasciare tracce del proprio passaggio e a raccogliere eventuali rifiuti trovati lungo il cammino.

Il Comune di Finale Ligure ha ufficialmente aderito al progetto Plastic Free, un’iniziativa che si propone di ridurre l’uso della plastica e promuovere un ambiente più sostenibile. Questa adesione rappresenta un passo significativo verso la tutela dell’ambiente e la sensibilizzazione delle comunità sui temi legati all’inquinamento e al rispetto della natura.

Le iniziative Plastic Free sono particolarmente rilevanti in un’area turistica come Finale Ligure, dove la bellezza naturale e il patrimonio ambientale sono tra le principali attrazioni per residenti e visitatori. Salvaguardare l’ambiente è fondamentale non solo per il benessere delle generazioni presenti, ma anche per garantire un futuro sostenibile ai giovani e alle comunità future.

Elena Frattaroli, referente Plastic Free, afferma: “E’ sempre piacevole dedicare il proprio tempo libero per attività di valore che implicano l’attenzione verso il territorio e la conservazione di questo. Raccogliere i rifiuti non sempre è visto come un’attività virtuosa quando in realtà se presentato nel mondo vincente può diventare anche divertente e questo permette non solo di dare lustro al territorio ma preservare la biodiversità che silenziosa mangia e trova la nostra ignoranza e maleducazione sul suo cammino e la responsabilità è solo nostra”.

Gianluca Viglizzo, presidente Consorzio Finale Outdoor Region, aggiunge: “L’Altopiano delle Manie è un luogo unico: un vero polmone verde affacciato sul mare, frequentato ogni giorno da appassionati di mountain bike, trail running, escursionismo e da famiglie in cerca di relax nella natura. E’ anche storicamente il luogo dei merendini pasquali e primaverili. In passato abbiamo già preso parte ad attività di clean up in quest’area, e ogni volta è stato triste constatare la quantità di rifiuti abbandonati in un ambiente così prezioso. Per questo siamo felici di aderire a questa nuova iniziativa insieme a Plastic Free, al Comune di Finale Ligure e alle altre associazioni coinvolte, con la speranza di sensibilizzare sempre più persone sull’importanza di prendersi cura del territorio che viviamo e amiamo”.

Regina Sozzi, referente Mare WWF Savona, sottolinea: “Il 13% dei rifiuti non viene conferito nella raccolta urbana, determinando la dispersione in natura di mezzo milione di tonnellate di plastica l’anno. La plastica avvelena il terreno, le acque potabili, il mare, e anche noi siamo fortemente esposti alla contaminazione da plastica: infatti, le microplastiche sono state trovate nei polmoni, nel sangue e nella placenta umana. Proteggiamo la natura e noi stessi: consumiamo meno, riusiamo, differenziamo correttamente”.

Come partecipare – I volontari sono invitati a raggiungere l’Altopiano delle Manie o in bici o in macchina cercando di fare macchine condivise. Plastic Free fornirà i sacchi per la raccolta, mentre il conferimento dei rifiuti raccolti al centro di smaltimento sarà reso possibile grazie al passaggio di SAT. Ai partecipanti si chiede di portare una borraccia di acqua e guanti da bricolage/giardinaggio. Ognuno è libero di fermarsi per il tempo che può e ritiene opportuno senza problemi (per maggiori informazioni e iscrizioni andare sul sito o seguire i social di plastic free: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11064/26-apr-finale-ligure).