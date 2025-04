A Carcare il Comune investe nel commercio: cento mila euro per le nuove attività del centro storico

Carcare. Cento mila euro per sostenere nuove attività commerciali nel centro storico. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rodolfo Mirri ha deciso di investire in un bando dedicato per incentivare l’apertura di negozi e punti vendita in via Castellani e via Garibaldi dove, negli ultimi anni, si sono abbassate numerose serrande.

“Stiamo mettendo a punto le regole per partecipare a questa opportunità – spiega il primo cittadino – Il nostro obiettivo è quello di attirare nuove realtà, in particolar modo categorie merceologiche ad oggi assenti, per ripopolare il centro storico di attività e far ripartire il settore che ha subito una notevole battuta d’arresto. Saranno resi noti a breve i parametri utili per partecipare, saranno, ad esempio, “premiate” le proposte che coinvolgono i giovani e le donne, per un massimo totale di venti mila euro”.

“I soldi verranno destinati sulla base degli investimenti effettuati realmente, che siano arredi, merci o lavori di adeguamento ai locali commerciali. A tal proposito, ci auguriamo un sostegno anche da parte dei proprietari, affinchè possano abbassare i canoni di locazione”, conclude il sindaco.

Sarà nominata una commissione che esaminerà le proposte, composta dall’assessore al commercio, Massimo Marini, dal funzionario dell’area, dalla segretaria comunale e, probabilmente, anche da esterni che aiuteranno nella valutazione.