Turismo, governance condivisa e identità territoriale al centro della prima plenaria del Golfo dell’Isola

Spotorno. Nuova governance turistica, comunicazione di destinazione e una comunità che collabora per fare rete. Sono stati questi i temi al centro della prima plenaria del Golfo dell’Isola dal titolo “Costruire insieme la destinazione”, che si è tenuta oggi nella rinnovata sede della Casa del Turismo di Spotorno.

L’incontro, promosso dal Comune di Spotorno insieme ai Comuni di Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, è stato un momento di ascolto e progettazione partecipata. Amministrazioni, operatori turistici e stakeholder si sono confrontati per costruire insieme le prossime tappe di un percorso che punta a rafforzare la competitività e l’attrattività del brand Golfo dell’Isola.

Al centro della strategia, la valorizzazione dell’offerta esperienziale, la narrazione del territorio e una comunicazione coordinata. Durante l’incontro sono stati infatti condivisi i dati aggiornati sull’andamento turistico, con un focus sul 2024, e sono stati presentati i nuovi strumenti e progetti messi in campo in collaborazione con Studiowiki, agenzia di comunicazione iscritta a UNA, Aziende della comunicazione unite e Cooperativa Dafne, entrambi partner operativi nella comunicazione e nella gestione dei servizi turistici. Spazio anche all’associazione Liguria Together e agli operatori economici locali, nonché alle opportunità legate al Destination Management System (DMS) regionale, che ha l’obiettivo di facilitare il coinvolgimento diretto degli operatori per un territorio che, grazie al suo patrimonio naturale e alla vocazione outdoor, guarda con fiducia alle nuove sfide del mercato.

I dati riportati parlano di un fatturato turistico stimato in 40 milioni di euro e oltre 340 mila presenze annue. Nel 2024 si registra una crescita delle presenze estere (+4.8%), che rappresentano il 23% del totale, con un forte incremento dagli arrivi di Germania, Svizzera e Francia (+8,9%). Rispetto al 2019, l’aumento delle presenze internazionali è del +44%, ben oltre la media provinciale (+20%).

“Siamo convinti che questo progetto segni un passo decisivo verso la costruzione di una destinazione turistica sempre più forte e riconoscibile. Oggi abbiamo avuto l’opportunità di conoscere i nuovi strumenti e le professionalità che il Golfo dell’Isola ha messo a disposizione degli operatori del territorio. Abbiamo ora la necessità di unire le forze: amministrazioni, partner operativi, operatori turistici in condivisione con la nostra comunità locale. Ognuno, con le proprie competenze e il proprio impegno, contribuisce a creare quel valore aggiunto che rende il Golfo dell’Isola unico e competitivo. Abbiamo un territorio magnifico, dal mare all’entroterra, su cui costruire insieme infrastrutture e progetti per turismo e ospitalità”, dice Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, Comune capofila del progetto.

“L’obiettivo è lavorare in squadra – prosegue Fiorini – condividendo idee, esperienze e risorse, per valorizzare al meglio ogni opportunità che il nostro territorio offre. Dati incoraggianti come la crescita delle presenze estere ci mostrano che siamo sulla strada giusta, ma possiamo e dobbiamo fare ancora di più. Coinvolgere i cittadini, far sentire tutti parte attiva di un progetto comune, significa costruire un’identità territoriale forte, capace di attirare nuovi visitatori e di fidelizzare chi già ci conosce. È un percorso ambizioso, che richiede impegno, visione e la volontà di fare rete. Ma è anche un percorso appassionante, perché ci dà la possibilità di raccontare al mondo l’eccellenza e la bellezza del Golfo”.