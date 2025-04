Liguria. Sciopero generale nazionale proclamato per venerdì 11 aprile, con possibili ripercussioni sui settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità passando per i trasporti. A proclamarlo è stato il sindacato intercategoriale Si Cobas, che ha anche organizzato una manifestazione nazionale sabato 12 aprile a Milano, mentre a Genova è previsto un corteo regionale proprio per la giornata di venerdì.

Lo sciopero è stato organizzato per protestare contro i piani di riarmo, il taglio alle spese sociali, le guerre, e ancora contro licenziamenti, delocalizzazioni e cassa integrazione. Si Cobas chiede anche un adeguamento salariale relativo all’aumento dell’inflazione e al calo del potere di acquisto, e un generale miglioramento delle condizioni lavorative.

Per quanto riguarda la sanità Asl2 fa sapere che verrà contingentato il personale per garantire i servizi sanitari essenziali.

Non ci sarà alcuno sciopero dei treni né per venerdì 11 né per sabato 12 aprile, contrariamente a quanto si era stato annunciato in precedenza. A fare chiarezza sulla questione è il Gruppo FS, che in una nota afferma: “In relazione ad alcune notizie comparse sui media, il Gruppo FS informa che non è previsto alcuno sciopero nazionale del personale che avrà impatti sulla circolazione ferroviaria dei servizi di Trenitalia, né nella giornata del 9 aprile, né per l’11 e 12 aprile. Nei giorni indicati la circolazione dei treni sarà infatti regolare“.

Lo stesso giorno è indetto anche lo sciopero di Usb Lavoro privato del personale degli impianti e manutenzione infrastrutture, e degli addetti ai servizi ferroviari collegati con la circolazione dei treni, con inizio dalle 3 della notte dell’11 aprile e sino alle 2 della notte del 12 aprile.

Nel savonese, per il settore scolastico, sanitario e del trasporto pubblico locale non si prevedono particolari disagi a seguito della protesta del sindacato autonomo.