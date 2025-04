25 aprile, Arboscello (PD): “La Resistenza sia memoria e scelta politica di attualità. Per un futuro di libertà e giustizia”

Liguria. “Questa mattina ho partecipato alle celebrazioni a Carcare, questa sera sarò presente alle fiaccolate di Savona e Bergeggi e domani sarò al Teatro Ivo Chiesa di Genova, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per lo spettacolo “D’Oro – il sesto senso partigiano”.

“A Carcare ho visto negli occhi delle persone, nei volti delle nuove generazioni, un senso di appartenenza che ci chiama alla responsabilità. Le celebrazioni del 25 aprile non sono solo un’importante ricorrenza storica, che quest’anno compie 80 anni, ma un impegno quotidiano per la democrazia, la libertà e la giustizia sociale, per la difesa attiva dei valori fondanti della nostra Costituzione”.

“Contro ogni forma di revisionismo e contro il tentativo di riscrivere la storia, dobbiamo affermare con forza che la Liberazione è stata e resta il fondamento della nostra Repubblica. E oggi, in un tempo in cui la democrazia è sotto pressione, nel nostro Paese e in molte parti del mondo, è ancora più importante rinnovare il nostro impegno antifascista, nelle istituzioni e nelle piazze”.

“Grazie a chi ogni giorno lavora per mantenere viva la memoria: alle associazioni partigiane, ai giovani, ai sindaci e alle comunità locali. Solo con la memoria possiamo continuare a costruire un futuro libero e giusto”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo le celebrazioni per il 25 aprile a Carcare.