25 Aprile: a Murialdo la commemorazione rafforza i valori di libertà, democrazia e convivialità

Murialdo. 25 Aprile, “una giornata commemorativa che rafforzi i valori di libertà e democrazia”: in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascimo, il Comune di Murialdo ha predisposto un programma che prevede, anche, un momento conviviale aperto a tutti, ovvero un pranzo a base di polenta e salsiccia nel salone parrocchiale di località Valle dopo le celebrazioni ai monumenti dei Caduti. Chi volesse partecipare può comunicarlo a Michele (3393698248) o Giampiero (3480498954) entro il 23 aprile.

Ma non è tutto. Domani sera (23 aprile) alle 21, nella sala consiliare del Comune, si ricorderà l’eccidio di Albenga per mano di Luciano Luberti (detto il Boia di Albenga) e Gerhard Dosse. A parlarne sarà il luogotenente dei Carabinieri in congedo Marco Chiarlone, cairese, che, nei primi anni Duemila, in servizio al comando ingauno dell’Arma, interrogò Luberti, definito criminale e militare italiano e collaborazionista con il regime nazista durante l’occupazione tedesca dell’Italia, responsabile di diversi crimini e dell’uccisione di almeno 59 persone durante la guerra, conosciuti come i Martiri della Foce. Su denuncia dell’Anpi, che voleva portare nuovamente il “Boia” in tribunale con altre accuse mosse nei suoi confronti in relazione ai diversi eccidi avvenuti nella zona di Albenga tra il dicembre 1944 e l’aprile 1945, Chiarlone aveva indagato sul nazista Gerhard Dosse che si riteneva essersi suicidato alla fine della guerra invece viveva tranquillo a Wedel, vicino ad Amburgo.

La malvagità di Luberti può essere riassunta in una frase da lui pronunciata quando, nel 1998, nel programma la Parola ai vinti della Rai, rievocando lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento, disse: “”Laggiù si lavorava e si stava benone. Burro, marmellata, birra a volontà e assistenza sanitaria di prim’ordine….”.