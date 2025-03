“Yellow Women Run”, iniziato il conto alla rovescia. Ottonello: “Ci auguriamo che possa essere un’iniziativa che faccia pensare ma all’insegna della spensieratezza”

Albisola Superiore. Un’iniziativa per celebrare la “Giornata internazionale della Donna” attraverso la trasversalità dello sport. Dopo la serie di eventi proposta a novembre in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comune di Albisola Superiore (questa volta insieme all’amministrazione di Albissola Marina) torna ad occuparsi di temi di carattere sociale promuovendo la “Yellow Women Run”, corsa competitiva non agonistica organizzata con la collaborazione ed il supporto dell’Atletica Alba Docilia.

L’iniziativa, tra gli altri scopi, punterà fortemente su un intento solidale: la quota di partecipazione richiesta infatti sarà interamente devoluta agli “Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci”, storica associazione savonese che dagli anni ’70 lotta contro il tumore al seno sensibilizzando le giovani donne a sottoporsi alle visite cliniche di controllo per favorirne la prevenzione.

“L’idea nasce grazie alle mie due deleghe – racconta Francesca Scarponi, consigliera comunale fautrice dell’evento -, ovvero le pari opportunità per cui la figura della donna è la chiave del tutto e salute e benessere. Oltre ad aver voluto unire le due cose abbiamo desiderato che l’evento avesse uno scopo sociale, motivo per cui abbiamo preso in considerazione la possibilità di coinvolgere l’Associazione del Centro Oncologico Pietro Bianucci che è sempre stata concentrata sulla cura del tumore al seno fino dagli anni ’70 e sulla prevenzione. È sembrato fluido che il percorso vertesse su questo tracciato e ovviamente la collaborazione dell’Atletica Alba Docilia è stata centrale nella figura di Stefano Freccero”.

In seguito ecco dunque l’intervento del vicepresidente dell’Atletica Alba Docilia Stefano Freccero, il quale ha dichiarato: “Proprio come scandito dalla consigliera comunale la collaborazione nasce perchè ci siamo trovati sul tema; una gara podistica sul territorio albisolese con un fine di beneficenza non poteva che interessare la nostra società. Abbiamo deciso in un attimo cogliendo al volo l’occasione. Dal punto di vista tecnico sarà il percorso dell’AlbiRun ideata dal professor Davide Costa dell’Istituto Comprensivo Albisole. Sarà lo stesso identico tracciato, cioè 4 km di corsa podistica che percorrerà i due Comuni: fino al Buco del Prete lato Superiore, sino ai bagni Mirage lato Marina con partenza e arrivo da Piazzale Marinetti. Alla fine inoltre, per chi volesse prenderne parte, è prevista la Family Run di 2 km, una camminata a cui invitiamo tutti a partecipare per rendere ancora più numerosa la manifestazione”.

Infine ad intervenire è stato il vicesindaco Luca Ottonello, il quale si è soffermato tra le altre cose sui risultati ottenuto dai primissimi mesi dell’amministrazione Garbarini-bis: “Questo primo periodo è stato scandito da mesi complessi dove però sulla scia della vittoria delle elezioni ed il conseguente insediamento sono state fatte davvero tante le cose. Abbiamo lavorato incessantemente senza mai fermarci. Quest’anno, avendo approvato il bilancio dopo 30 anni entro il 31/12, abbiamo avuto la possibilità di lavorare davvero come si deve e questa (la Yellow Women Run, ndr) è una delle prime iniziative che siamo riusciti a calendarizzare grazie all’ideazione della consigliera Scarponi e al coinvolgimento di tantissime realtà del territorio. La prima certamente è l’Atletica Alba Docilia, un nostro interlocutore costante e continuativo come realtà sportiva del territorio, ma hanno partecipato anche altri soggetti. Tra questi vorrei ricordare lo Sportello Antiviolenza Alda Merini, Zonta, Fidapa, Soroptimist Club di Savona e alcuni soggetti privati come Conad, Decathlon e Sporting Savona. Credo che questo sia un bel segnale per un’iniziativa di questo genere dove però abbiamo voluto che fosse lo sport al centro perchè lo sport è traversale, tocca temi legati ai giovani, a uomini e donne e tocca temi legati al sociale per cui non sarebbe potuto essere diversamente. Credo che sarà una gran bella giornata se il tempo ci assisterà e noi incrociamo le dita perchè insieme ai giovani del nostro Istituto Comprensivo e tanti cittadini ci auguriamo che possa essere un’iniziativa che ci faccia pensare ma all’insegna della spensieratezza”.