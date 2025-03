Vittoria al cardiopalma per la Carcarese, Battistel: “Il sogno continua, a Millesimo dovremo mettere in campo quello che abbiamo messo oggi”

Carcare. Una vittoria al cardiopalma con la rete di Bonifacino al 90′ regala tre punti alla Carcarese. I biancorossi battono 1-0 la Sestrese e si presentano allo scontro diretto con il Millesimo con tre punti di distacco. Insomma, sabato prossimo ci sono solo due possibilità: agguantare i biancorossi o dire addio alla lotta per il titolo.

“Il sogno continua“, esordisce mister Michele Battistel nel post partita. “Oggi – continua il tecnico – abbiamo fatto una grande prestazione che ci dà il diritto di sognare e di crederci. Questa era la partita che dovevamo fare e l’abbiamo fatta alla grande, per me è stata una delle nostre migliori gare. La Sestrese ha fatto una buona partita, noi abbiamo ribattuto colpo su colpo, credo che il risultato sia giusto perché abbiamo creato qualcosa in più di loro, il fatto che il gol sia arrivato alla fine rende tutto ancora più bello.

Come anticipato, il successo odierno aggiunge interesse per la super sfida del prossimo weekend, partita delicata da preparare e da giocare. “Per battere il Millesimo – afferma Battistel – servirà determinazione, dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo messo oggi, aggiungendo qualcosa perché il Millesimo è a +3 ed è lì per dei meriti, sono una squadra forte, sabato dovremo mettercela tutta per continuare il nostro sogno”.