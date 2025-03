Vigili del fuoco e carabinieri allertati per un presunto ordigno bellico a Tovo San Giacomo, ma era una bombola di gas vuota

Tovo San Giacomo. Vigili del fuoco e carabinieri allertati per un presunto ordigno bellico a Tovo San Giacomo, nel letto del torrente Maremola, che poi, dopo una valutazione, si è rivelato un falso allarme.

Secondo quanto riferito, le foto di quanto rinvenuto sono state inviate agli artificieri dell’esercito tramite i carabinieri che hanno potuto constatare che non si trattava di ordigni come ipotizzato in un primo momento.

Qaunto segnalato era una bombola abbandonata e forata che quindi non conteneva gas all’interno e non presentava alcun pericolo.

Sul posto oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri.