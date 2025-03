Vietato circolare a torso nudo o in costume a Celle, modificato il Regolamento di Polizia Urbana

Celle Ligure. Nuove regole e rispetto con divieti per garantire maggiore sicurezza e tutelare il decoro pubblico.

Per questo nel consiglio comunale dello scorso giovedì è stata approvata la modifica al Regolamento di Polizia Urbana proposta dalla maggioranza. Cosa cambia? Partiamo dalla sicurezza. Giardini pubblici: Art.27. Aggiunta lettera h, “col divieto di introdursi, stazionare e permanere all’interno, in orari diversi da quelli di apertura o in presenza di provvedimenti di interdizione dell’accesso”.

“Tale modifica – comunica il sindaco Marco Beltrame – si è resa necessaria per dare un’arma alle forze dell’ordine che fino ad ora non avevano. Si cerca di contrastare comportamenti non consoni al vivere civile, quali atti vandalici, danneggiamenti e schiamazzi, che ogni anno peggiorano sempre più”.

“D’ora in poi – prosegue – chiunque venga trovato all’interno dei giardini pubblici fuori orario di apertura o quando questi siano interdetti per altri motivi, non verrà semplicemente invitato ad andarsene, ma potrà essere sanzionato pecuniariamente”.

Poi il decoro con l’Art.29. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro. Aggiunto comma 5: “è vietato circolare a torso nudo o con il solo costume da bagno in tutte le pubbliche vie del territorio comunale.

“L’introduzione di questo divieto – si sottolinea – si rende necessaria per evitare situazioni non consone al pubblico decoro e per tutelare i commercianti che spesso si trovano a dover discutere con persone che entrano nelle attività a torso nudo in costume e spesso ancora bagnato e gocciolante”.