Viabilità ad Albisola, il Pd: “Il sindaco non è il padrone della città, ma deve rispondere alla cittadinanza e coinvolgerla: questa è democrazia”

Albisola Superiore. “La prerogativa principale di una amministrazione democratica è l’ascolto delle esigenze della popolazione e, nei limiti di legge e norme, assecondarle nelle scelte da assumere. Ciò che è successo ad Albisola Superiore nelle ultime settimane la dice lunga su come la giunta guidata dal sindaco Garbarini assume decisioni che gravano sugli albisolesi”. Inizia così la disamina del circolo albisolese del Pd rispetto alla viabilità cittadina.

“Prendiamo ad esempio il quartiere Vigo. A luglio 2024 era stata modificata sensibilmente la viabilità ma un folto gruppo di cittadini si era mobilitato contro questa decisione. Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha fatto il classico passo indietro giustificando la decisione spacciandola per ‘sperimentale’. Più clamorosa ancora è stata la chiusura precipitosa (tre soli giorni di preavviso) di via Sisto IV per dare avvio a marzo al cantiere di via San Pietro. La strada, che serve decine e decine di alloggi popolari è stata sbarrata obbligando centinaia di residenti a notevoli disagi. Anche in questo caso c’è voluta una mezza sollevazione popolare per realizzare un banale passaggio pedonale in modo da evitare una lunga e pericolosa deviazione anche solo per l’acquisto di essenziali generi alimentari. Inoltre, la scelta di interdire i parcheggi su tutta la via, mentre il cantiere per l’adeguamento dei servizi fognari, riguarda meno di 200 metri, ha creato non pochi disagi ai residenti. In questo caso anche l’intervento del gruppo di minoranza consiliare ha permesso di attenuare il divieto con sollievo di molti automobilisti”.

“Dato atto a sindaco e giunta di aver riconosciuto i disagi e aver fatto anche in questo caso un passo indietro, viene spontanea una domanda: prima di prendere decisioni che coinvolgono migliaia di albisolesi, non è forse meglio chiedere loro un parere? Ci viene in mente il recente dibattito su un passaggio pedonale su corso Bigliati ad Albissola Marina. L’amministrazione aveva proposto, per questioni di sicurezza, la soppressione di quelle strisce pedonali. Dal dibattito creatosi è emersa la contrarietà di moltissimi albissolesi e quindi l’amministrazione ha abbandonato il progetto”.

“Forse il concetto di amministrazione che il nostro partito persegue oggi non è più tanto di moda, ma lo vogliamo ricordare al sindaco Garbarini e alla sua giunta: si chiama democrazia. Una volta eletto il sindaco non è il padrone assoluto della città, ma deve rispondere continuamente alla cittadinanza, coinvolgendola il più possibile, durante tutto il suo mandato e non solamente sotto elezioni.”