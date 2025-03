Via libera dalla Commissione regionale alle riduzioni Irpef

Liguria. Questa mattina durante la seduta della Prima Commissione – Affari Generali, Istituzionali e Bilancio – è arrivato il parere di compatibilità sul Ddl 58, che di fatto estende per il triennio 2025/2027 le riduzioni Irpef già in vigore nel 2024.

Il provvedimento arriverà domani in Consiglio regionale per la votazione e quindi l’entrata in vigore: “Dopo la mia relazione in aula, i consiglieri saranno chiamati al voto per l’approvazione delle modifiche alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2025 (legge regionale 17/2024), al fine di rendere coerente anche per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 la disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con l’articolazione degli scaglioni sul reddito delle persone fisiche” afferma il consigliere regionale e presidente della Commissione Alessandro Bozzano.

“Questa norma estende l’esenzione dell’addizionale IRPEF a tutti i contribuenti con un reddito imponibile fino a 28.000 euro, nonché un beneficio anche per i redditi superiori per effetto della progressività cui è improntato il sistema fiscale, unito alla riduzione operata a livello statale”.

“Una misura di riduzione della pressione fiscale cui beneficerà una platea molto estesa di contribuenti, pari a circa il 56% del totale, ossia 900.000 persone, garantendo un risparmio medio complessivo di circa 165 euro pro capite fino ad un massimo di 335 euro”.

“Un altro provvedimento che dimostra nei fatti la vicinanza di Regione Liguria ai cittadini e soprattutto alle fasce più deboli” conclude Bozzano.