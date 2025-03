Via dei Mille, i commercianti: “Due mesi fa l’incontro con il sindaco ma poi il silenzio”. Russo: “Portiamo avanti le loro richieste e non solo”

Savona. I primi di febbraio avevamo raccontato, sulle pagine del nostro giornale, di un incontro molto positivo (dove a detta dei presenti erano state ascoltate e annotate tutte le richieste) tra il sindaco di Savona, Marco Russo, alcuni esponenti della giunta comunale e tre negozianti di via dei Mille (gli unici che avevano accolto positivamente l’invito del primo cittadino a che avevano chiesto di valutare alcune modifiche alla viabilità.

Adesso a quasi due mesi di distanza i commercianti, ribadendo la positività dell’incontro, esprimono però dubbi sul fatto che queste proposte vengano accolte. Le perplessità partono dal fatto che dopo l’incontro, avvenuto il 5 febbraio, da Palazzo Sisto non si è più fatto sentire nessuno. “Non vogliamo mettere in dubbio l’operatività del sindaco, anche perché abbiamo visto che ha ascoltato le nostre richieste con attenzione – affermano i commercianti – però ci aspettavamo in tutto questo tempo una telefonata, almeno per renderci partecipi del fatto che stessero lavorando alle nostre proposte”.

Ciò che soprattutto lamentano è la cancellazione delle strisce pedonali davanti alla farmacia e l’assenza di posti dedicati al carico e scarico merci. “La situazione non accenna a migliorare, senza quel passaggio pedonale siamo tagliati fuori perché la gente deve fare un giro ben più largo. Per noi negozianti che eravamo proprio di fronte alle strisce era fondamentale. Anche l’assenza di un posto per scaricare le merci ci ha penalizzato. Avremmo piacere di sapere a che punto sono le nostre richieste, perché non è più passato nessuno ad aggiornarci”.

Da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale rimane l’intento di andare incontro alle esigenze di tutti. Il primo cittadino rimarca come quei due interventi richiesti siano possibili: “Nell’incontro fatto con i commercianti (che ne avevano fatto richiesta) quei due interventi erano stati individuati come fattibili, pur evidenziando, anche in quella circostanza, che potrebbero non rispondere alle esigenze degli altri commercianti”, afferma Marco Russo.

Accanto a questi interventi ne hanno individuati anche altri che riguardano il quadrante oggetto del recente cambio di viabilità: “Ad esempio lo sbocco di via Famagosta o la fruibilità del parcheggio di piazza Diaz”, aggiunge.

L’amministrazione dunque sta portando avanti la causa anche con i tecnici che si sono occupati del progetto della nuova viabilità: “Sono stati fatti gli opportuni approfondimenti tecnici, nei prossimi giorni completeremo la messa a punto del pacchetto generale e prima di attuare gli interventi incontreremo i commercianti”, conclude.