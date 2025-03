Veloce, è Roman Bruzzone il match winner dello scontro al vertice contro la Nolese: “Basta scivoloni, ora dritti fino alla Prima Categoria”

Voze. La Veloce batte di misura la Nolese nello scontro diretto e vola al primo posto in solitaria del Girone B di Seconda Categoria. I granata sono riusciti a passare in vantaggio in zona Cesarini con un calcio di rigore.

Alla battuta si è presentato Roman Bruzzone che con freddezza ha portato tre punti fondamentali alla sua squadra per l’obiettivo promozione: “Questa partita la stavamo aspettando dall’andata, nella quale erano successe delle cose che ci avevano penalizzato tantissimo. Ci siamo presi la rivincita credendoci fino all’ultimo. Ci sono stati tanti contrasti, le squadre non hanno mollato niente e alla fine con personalità mi sono preso il pallone del rigore per calciarlo. Sono contento di aver riportato la Veloce dove merita. Abbiamo avuto tanti avversari anche sugli spalti ma noi siamo rimasti sul pezzo con grande personalità. Ero il primo che ci credeva, bene che l’abbiamo portata a casa e adesso basta scivoloni: dritti fino alla promozione in Prima Categoria“.

“Dedico il gol a mia madre, purtroppo ad inizio di quest’anno ho scoperto che più di cinque anni fa è mancata. Le mando un bacio, è per lei”, chiosa Bruzzone.