Varazze. Incendio all’interno di un appartamento nel tardo pomeriggio. Le fiamme sono divampate al primo piano di una casa in piazza IV Novembre all’Alpicella, sulle alture di Varazze.

Una persona, che al momento dell’incendio si trovava in casa, per fortuna è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Stella. Le fiamme sono divampate intorno alle 18. In via di accertamento le cause che hanno scatenato l’incendio.

L’episodio si è concluso con tre persone trasportate all’ospedale San Paolo di Savona (due in codice giallo e una in codice rosso).