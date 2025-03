Varazze celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore

Varazze. Martedì 25 marzo al Santuario Nostra Signora della Croce, nella frazione Castagnabuona, la Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce in Castagnabuona celebrerà la solennità dell’Annunciazione del Signore.

Nel pomeriggio alle ore 16 ci sarà la Via Matris Crucis lungo il “Ciappin”, l’antico sentiero che conduce al santuario. Alle 16:30 sarà officiata la messa. In caso di pioggia entrambe le celebrazioni avverranno in chiesa.

Domenica 30 marzo anche la Confraternita e la Parrocchia Santissima Annunziata della frazione Pero festeggerà la solennità e festa patronale. Al mattino alle 11 ci sarà la messa, nel pomeriggio alle 15:30 il canto dei vespri e la processione per le vie.